Incendio y explosión en una subestación de Edesur: hubo 100 mil usuarios sin luz

Esta madrugada se produjo un incendio seguido de una explosión en una subestación de la empresa de energía Edesur en Caballito. Por el incidente, apenas pasadas las 6 de la mañana, más de 73 mil usuarios seguían luz. Los barrios afectados por la falta de suministro en la Ciudad son Almagro, La Paternal, Villa Crespo, Caballito, Villa General Mitre y Barrio la Unión.

Se incendio @OficialEdesur en #ParqueCentenario . pic.twitter.com/dlHRFjelVu

En tanto, en el conurbano bonaerense, las localidades afectadas por el corte son Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes. La empresa Edesur abastece de energía tanto la zona sur de la ciudad como la zona ser del conurbano.

En LN+ mostraron cómo están las calles en estos momentos en los alrededores de la subestación accidentada, donde las veredas están completamente a oscuras y sin mucha gente.

Fuente: La Nación