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Incendio y explosión en una subestación de Edesur: hubo 100 mil usuarios sin luz

Redacción CNM mayo 22, 2026

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Esta madrugada se produjo un incendio seguido de una explosión en una subestación de la empresa de energía Edesur en Caballito. Por el incidente, apenas pasadas las 6 de la mañana, más de 73 mil usuarios seguían luz. Los barrios afectados por la falta de suministro en la Ciudad son Almagro, La Paternal, Villa Crespo, Caballito, Villa General Mitre y Barrio la Unión.

Se incendio @OficialEdesur en #ParqueCentenario . pic.twitter.com/dlHRFjelVu

En tanto, en el conurbano bonaerense, las localidades afectadas por el corte son Ezeiza, Esteban Echeverría, Florencio Varela, Lomas de Zamora y Quilmes. La empresa Edesur abastece de energía tanto la zona sur de la ciudad como la zona ser del conurbano.

En LN+ mostraron cómo están las calles en estos momentos en los alrededores de la subestación accidentada, donde las veredas están completamente a oscuras y sin mucha gente.

Fuente: La Nación


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