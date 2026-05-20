Google presentó Ask YouTube, un buscador de tutoriales en video potenciado por IA

Como parte de la andanada de productos basados en su IA Gemini que presentó el martes en el inicio del Google I/O 2026 , su conferencia anual para desarrolladores, Google anunció uno de esos productos que le ponen nombre a algo que ya sucede hace muchísimo tiempo: un buscador de tutoriales en YouTube que se llama, precisamente, Ask YouTube (algo así como “preguntale a YouTube”).

Desde que nació en febrero de 2005 , YouTube ha acumulado una gran cantidad de videos de todo tipo, pero hay un grupo que se destaca: el de los tutoriales , videos donde alguien explica cómo se hace algo, aprovechando la conveniencia de mostrarlo con imágenes al tiempo que explica el porqué de cada elemento en pantalla.

Hasta ahora, la manera de encontrar un video explicando alguna duda que teníamos requería hacer la consulta en Google o en la caja de búsqueda de YouTube; ahora, con Ask YouTube esto se potencia gracias a Gemini , la plataforma de inteligencia artificial que ahora conoce los videos y su contenido de punta a punta, de manera que si hacemos una consulta muy específica, nos mostrará los videos y shorts que la responden, y el momento exacto en el que esa duda precisa es respondida.

Así lo mostró el martes Sundar Pichai, el CEO de la compañía, al mostrar tutoriales para enseñar a andar en bicicleta a los chicos y si convienen o no las que tienen rueditas.

Lo bueno de Ask YouTube es que se puede conversar con la plataforma, haciendo preguntas adicionales , pidieron mayores explicaciones sobre un tema que no quedó claro, etcétera.

Lo malo, para los creadores de contenido, es cómo la plataforma valorará el video internamente : si lleva a los usuarios al punto exacto donde está el dato buscado, pero el resto (con contexto para entender la explicación, variantes de soluciones, etcétera) se ignora, eso podría impactar negativamente en la capacidad para monetizar los videos con la publicidad que muestra la plataforma.

Por ahora, Ask YouTube está limitado a los usuarios pagos en Estados Unidos , pero la compañía asegura que extenderá esta función al resto de los usuarios de la plataforma más adelante.

Fuente: La Nación