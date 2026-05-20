Garrick Higgo echó a su caddie después de haber llegado tarde al tee de salida del PGA Championship

Una negligencia deportiva, una penalización fatal y una ruptura. Garrick Higgo rompió con su caddie, Austin Gaugert, pocos días después de que el golfista fuera sancionado con dos golpes por llegar tarde a la primera vuelta del PGA Championship, en donde se impuso el inglés Aaron Rai. La consecuencia directa, en el atardecer del viernes del torneo, fue que el sudafricano no pasó el corte clasificatorio y masticó bronca por un error totalmente evitable. Por lejos, se trató de la situación más comentada del segundo major del año, al margen de lo estrictamente deportivo.

Ahora, superado el mal trago, Higgo volvió a recurrir a un llevapalos que le recuerda el éxito: para reemplazar a Gaugert contrató a Nick Cavendish-Pell, que había sido su caddie desde 2025, año en que juntos ganaron el Campeonato Corales Puntacana 2025 en la República Dominicana. Así y todo, este jugador que durante la pandemia irrumpió con fuerza en el DP World Tour, con tres títulos entre 2020 y 2021, no olvidará el daño deportivo que sufrió.

Garrick Higgo has been handed a two-shot penalty after being late to his tee time for the opening round at the PGA Championship 😮⏰ pic.twitter.com/Spc7KQdDv8

No es ninguna rareza que los golfistas y los caddies se separen; de hecho, los vínculos llegan a la saturación a los pocos años por la estrecha relación que mantienen semana tras semana y, sobre todo, si no aparecen los resultados. En muchos casos, un jugador y quien le lleva la bolsa comparten más tiempo juntos que con sus familias. En este caso en particular, el acuerdo se fracturó por culpas compartidas, quizás víctimas de la distracción y la falta de coordinación que exhibieron los dos en la primera jornada en el Aronimink Golf Club en Newtown Square, Pensilvania.

Aquel jueves, sucedió que Higgo tenía previsto comenzar su ronda en el hoyo 1 a las 7.18 AM local junto a Shaun Micheel y Michael Brenna, pero ESPN registró que llegó con un minuto de retraso. Así, cuando Higgo se acercó al primer tee, donde todos lo esperaban, el starter le comunicó que había recibido una penalización de dos golpes. Así y todo, pese al impacto psicológico que supone la sanción, el sudafricano de 27 años redondeó una tarjeta de 67 golpes, suficientes para compartir el liderazgo, pero la penalización lo dejó con un golpe bajo par (69, -1). Al día siguiente, el viernes, los 76 golpes de la segunda vuelta aceleraron su despedida del major (145, +5)

"I can't make any sense of that." - @chambleebrandel (1:27) 😂 The Live From crew discusses Garrick Higgo's penalty for arriving late and his confusing explanation after the round pic.twitter.com/qBHbf0yq4i

La Regla 5.3a de la PGA de América no deja lugar a dudas: determina que el jugador debe comenzar la vuelta a la hora fijada, no antes ni después. Además, indica que una hora de salida se interpreta de manera exacta: si el horario es a las 9.00, significa 9:00:00, no cualquier momento después de las 9:01. Y si el jugador se para en el tee de salida para pegar con no más de cinco minutos de retraso, la penalización es de dos golpes, aplicada al primer hoyo.

Lo más curioso es que Higgo estaba muy cerca del lugar para su primer golpe: practicaba en el putting green. No andaba desaparecido, ni con alguna dolencia física que lo hubiera retrasado. Más allá de que estaba a metros del tee, la regla es tajante y dice que el jugador debe estar listo para salir dentro del punto definido por el Comité. En Aronimink, ese punto queda delimitado por cuerdas, estacas, vallas verdes, estacas azules, puntos azules o líneas azules, según las reglas locales. Circularon videos de Higgo merodeando la zona y llegando con cierto apuro para hacer su primer impacto oficial en el torneo.

Su justificación por el arribo tardío fue desconcertante: “No habría llegado tarde si hubiera sabido que iba tarde. Mi caddie me estaba gritando para que fuera al tee. Sabía que probablemente iba a pasar”, admitió. Enseguida, comentó: “Yo estaba allí a tiempo, pero la regla dice que si llegas un segundo tarde, llegas tarde. Así que, si lo piensas, estaba allí a tiempo”. La frase generó confusión entre los periodistas, que le pidieron más precisiones. Entonces, el golfista resultó más concreto: “Estaba allí a las 7:18 y 30 segundos”.

Dentro de este contexto, hay un tema de personalidad que a Higgo le pudo haber jugado en contra. Reconoció: “ Si me conoces, sabes que soy muy tranquilo y relajado. No creo realmente que sea mi trabajo llegar diez minutos antes y estar frío. Sé que cinco minutos antes es suficiente. Pensé que tenía tiempo. Obviamente fui demasiado tranquilo. No tenía el reloj ni el celular conmigo y mi caddie había dejado mi trackman. Tiré un putt en el putting green y cuando escuché mi nombre en el altavoz fui para el tee”.

El lado positivo es que los dos golpes de penalidad le sirvieron como motivación; se dijo a sí mismo que la sanción era “una gran oportunidad para hacer una vuelta baja”. Con todo, la historia tuvo un final triste: fuera del torneo antes del fin de semana. Ahora, con nuevo-viejo caddie, estará más alerta.

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Fuente: La Nación