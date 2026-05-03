Gianinna Maradona íntima: el dolor por sus tías, la traición de su primo y la debilidad de “Babu” por “Benja”

A Diego Armando Maradona en muchos lugares de la Argentina y del mundo le decían que era un Dios. Fue ídolo dentro de la cancha e inspiración para miles de futbolistas. Padres le han puesto su nombre a sus hijos, otros han llorado al recordar algún gol. Inmortalizó momentos y frases. Su cara se sigue viendo en remeras, banderas, tapas de libros, documentales y hasta se compusieron canciones contando su vida.

Pero detrás del Maradona público también había un Maradona privado, que solamente su familia sabía cómo era y cómo se vinculaba con sus afectos, principalmente en el último tiempo con sus nietos.

“ Tenía una debilidad y una cosa especial por mi hijo. Siempre me hablaba de Benja, del fútbol, de las cosas que quería disfrutar con él. Mi papá volvió a vivir cuando nació Benjamín ” , describe Gianinna Maradona (36) sobre el hijo que tuvo con Sergio "Kun" Agüero, hoy de 17 años.

En una entrevista con Clarín y otros medios de prensa, una de las hijas del “Diez” se emociona cuando cuenta cómo era la relación de su padre con Benjamín Agüero, lo que los unía y qué extrañan de él.

“Hay cosas que mi papá hizo por Benjamín que no las hizo ni por Dalma ni por mí. Desde el quedarse a dormirlo, a cambiarlo, llevarlo a la plaza o irlo a buscar al jardín de infantes. Él me hablaba mucho de Benja, del ‘El Rey’ como le decía ”, dice y se le dibuja una sonrisa.

Gianinna fue la única hija de Maradona que declaró hasta el momento en el segundo juicio por la muerte de su padre. Durante su relato, que pasó desde momentos de su infancia hasta los últimos días, lloró al recordar cómo era y el dolor que le causó su fallecimiento.

-¿Hablás con Benjamín del juicio o sobre el abuelo?

-Sí. Un montón. La verdad que sí. Yo no dimensioné en un momento de la vida que a mí se me había ido mi papá, pero a él su abuelo. Y yo estuve muy orgullosa en la vida de decir por mucho tiempo que tenía mis cuatro abuelos vivos, que mis cuatro abuelos conocieron a mi hijo, y ahora pienso que él ya no tiene a su abuelo, que era su referente.

Gianina relata que el vínculo abuelo-nieto era muy profundo: “ Benjamín y mi papá tuvieron una relación hermosa y creo que es lo que él más extraña. A veces estamos yendo, que está jugando en Independiente, y me dice ‘me encantaría que esté acá el Babu, mirar a la tribuna y que él esté. Me encantaría que me diga qué tengo que hacer’. Y por supuesto, lo extraña un montón".

" Y a mí me da bronca que ellos se súper disfrutaron, pero que mi papá no pudo disfrutar a las nenas de mi hermana, a A. (se resguarda el nombre por ser menor) no la conoció y eso es tristísimo ”, lamenta.

Fiel a su estilo, Gianinna no esquiva la consulta sobre su primo, Jonathan Espósito (hijo de "Mary" Maradona) , quien estuvo presente en el último tiempo de Maradona como una especie de asistente, y de tres de sus tías ( Rita, Ana y Claudia ), con las cuales mantiene una pelea legal por heredar la marca de su padre a través del abogado Matías Morla .

“ Mi primo nos había dicho tanto a Dalma como a mí que mientras él esté cerca a mi papá no le iba a pasar nada y que confiemos y todo. Y después cuando pasa todo nosotros nos enteramos de que él cobraba un sueldo para estar ahí. Entonces claramente estaba de su lado y tenía también una bajada de línea, que realmente es un golpe que me duele porque no me lo esperaba ”, remarca con los ojos llenos de lágrimas.

Sobre sus tías, Gianinna comenta que mantuvieron un vínculo toda la vida, que conocieron a su hijo pero que eso cambió tras la muerte de su padre y la disputa por las marcas.

“ Siempre fuimos las hijas de mi mamá. Sí, por supuesto. ¿Había una diferencia abismal cuando estaba mi papá, que cuando no estaba? Sí, por supuesto. No te voy a decir lo contrario. Mi abuela (Dalma Salvadora Franco, "Doña Tota") con mi mamá (Claudia Villafañe) tuvo una relación bastante particular, porque mi papá era de ella y mis tías un poco lo mismo, pero siempre tuvimos la verdad una relación re linda ", marca.

Y añade: " De hecho, mi papá, cuando se recupera vuelve a vivir a la casa de sus papás y yo iba al colegio re cerquita, iba todos los mediodías, más con mi tía Lily, que era la que vivía ahí con en la casa de mis abuelos. La realidad yo hoy entiendo, y se los dije por suerte, no es que solo lo van a leer en una nota, como a mí me re duele que más allá de las diferencias que vos podés tener conmigo o lo que sea, o pensar diferente, hay cosas que yo nunca estaría de la vereda de enfrente . Y tampoco estaría con la persona que es culpable tanto como todos los imputados ”, en relación a Morla.

Gianinna se emociona varias veces durante la entrevista. Una de esas fue cuando revela las manifestaciones donde siente que su padre está junto a ella y la vez que le dio una señal a través de una canción mientras iba en su auto escuchando la radio.

“ Soy de ir al cementerio. Si bien yo lo llevo conmigo todo el tiempo y es una cosa espectacular como él se manifiesta. Es hermoso ”, comienza.

-A través de de canciones. Yo le pido canciones, la pongo la radio y le digo ‘bueno, ahora necesito que vos me des una señal con esto’. Son como de distintas situaciones. El otro día iba manejando y le dije como que hay veces que me sobrepasan un montón de situaciones y le dije ‘che, ya está, no, como no puedo más, no puedo más, de verdad’. Y estaba escuchando la radio y me repitió una frase veinte veces. La radio se tildó con esa canción. Lo tengo grabado. Me tuve que frenar porque me puse a llorar y me puse a grabar porque no me pasó nunca en la vida que una radio se tilde, siempre con la misma frase.

La frase que escuchó Gaininna y que provocó su emoción no la quiso decir. Prefirió guardarsela para ella, en su corazón, como tantos recuerdos que lleva de su padre, Diego Armando Maradona para todo el mundo, “Babu” para ella y su hijo.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín