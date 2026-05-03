Alerta Nati en Neuquén: buscan a Camila Belén Montesino y a su hijo Carlos de apenas 4 meses que están desaparecidos

La Policía de Neuquén busca intensamente a una mujer de 27 años y a su hijo de cuatro meses que están desaparecidos desde el pasado viernes 1° de mayo. Las autoridades activaron la Alerta Nati , un protocolo especial de búsqueda, para intentar ubicar al menor.

Según indicaron fuentes oficiales, la mujer desaparecida es Camila Belén Montesino , de 27 años. Mide un metro 60, es de contextura robusta, tez blanca, ojos oscuros y cabellos castaños claros. La vieron por última vez en calle Lago Nonthue, entre Lago Espejo y Lago Escondido, en Rincón de los Sauces, una localidad del norte neuquino.

En esa ocasión, Montesino estaba junto a su hijo, Carlos Amir Jeremy Araya, de 4 meses de edad . Las autoridades indicaron que se trata de un bebé de tez blanca, cabello rubio y ojos marrones.

La investigación por la desaparición de la mujer y su hijo quedó a cargo de la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N°5 de Rincón de los Sauces y de la Fiscalía Única local, que inició una causa por presunta desaparición de personas.

Los investigadores intentan reconstruir los últimos movimientos de la mujer y su hijo y solicitaron que quien tenga datos de relevancia que permitan ubicarlos se comuniquen al teléfono (299) 421-0369.

La Alerta NATI es un sistema para difundir en forma rápida y segura los datos de la persona buscada en los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes.

Fue creado en el año 2010 en la provincia de Neuquén, a raíz de la desaparición de Natalia Ciccioli , ocurrida 1994 y tiene por finalidad evitar las demoras en la activación de la búsqueda de menores de 18 años.

Según la Ley que puso en funcionamiento el sistema, los requisitos para que entre en vigencia este tipo de alerta son que la víctima sea menor de dieciocho años y que exista suficiente información como para que la alerta sea de utilidad.

Una vez ordenada la medida, la Superintendencia de Seguridad, por cualquier medio idóneo, emite el alerta en el que se indican la descripción de la persona desaparecida, que puede incluir su fotografía y los números de teléfono a los cuales comunicarse para aportar información.

Aunque la alerta tiene un origen local, se articula con protocolos nacionales (como el SIFEBU) para casos de alto riesgo.

Fuente: Clarín