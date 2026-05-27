Funcionarios de Trump elogiaron al Gobierno y dieron nuevas señales de sintonía en un evento en Washington

WASHINGTON.- Un evento en la embajada argentina en esta capital para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo fue el escenario este miércoles de una nueva muestra de sintonía entre las administraciones de Donald Trump y Javier Milei , en la que funcionarios del gobierno republicano destacaron al país como un “socio fundamental” en materia de seguridad hemisférica y que las reformas del líder libertario “están funcionando” .

Luego de un discurso de presentación del embajador argentino, Alec Oxenford , ante más de 300 invitados en la sede diplomática sobre la avenida New Hampshire, el coordinador de la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado norteamericano, Gregory LoGerfo , sostuvo que bajo el liderazgo de Trump “Estados Unidos impulsa una política exterior que fortalece las alianzas con aquellos países dispuestos a enfrentar amenazas compartidas y a buscar una cooperación práctica” , y que la Argentina “es un socio fundamental en este esfuerzo” .

“La Argentina es un líder en nuestro hemisferio en cuestiones vitales de seguridad nacional y antiterrorismo. El liderazgo de Milei y de las autoridades de su país hace que nuestro hemisferio sea más seguro y más fuerte”, dijo LoGerfo, que recordó los ataques terroristas contra la Embajada de Israel (1992) y la AMIA (1994) en Buenos Aires.

El miércoles próximo habrá una ceremonia en la sede del Donald J. Trump Instituto de la Paz de Estados Unidos , en Washington, para conmemorar el 32° aniversario del atentado a la AMIA, convocada por Oxenford y el rabino Yehuda Kaploun , enviado especial para Monitorear y Combatir el Antisemitismo. Participarán el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Brian Mast , y el presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza .

“Nuestras dos naciones comprenden que las amenazas del siglo XXI exigen un nuevo nivel de colaboración. Como dejó claro el secretario [de Estado] Marco Rubio , las organizaciones criminales transnacionales, los narcotraficantes y las pandillas violentas hacen mucho más que traficar drogas: debilitan a los gobiernos, siembran el terror y cobran vidas inocentes “, agregó en su discurso LoGerfo, que destacó que ambos gobiernos hayan designado a los carteles y pandillas que operan en el hemisferio como organizaciones terroristas. El funcionario fue confirmado en su cargo recientemente por el Senado, luego de oficiar en forma interina.

Por ejemplo, el año pasado el Gobierno declaró “organización terrorista” al Tren de Aragua , cartel narcocriminal internacional nacido en las cárceles venezolanas que desde hace años ha expandido sus violentas operaciones a otras zonas de América Latina.

“Hoy, tanto Estados Unidos como la Argentina tienen la oportunidad, y la responsabilidad, de profundizar su cooperación “, amplió LoGerfo, que también indicó que la “asociación” entre ambos países “continúa fortaleciéndose“ . El gobierno norteamericano es el principal socio internacional de la Casa Rosada, una estrecha relación apalancada además en la sintonía entre Trump y Milei.

Luego de LoGerfo tomó la palabra Michael Jensen , director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano, que está cerca de dejar su cargo. El funcionario se mostró “sumamente optimista respecto al futuro de la Argentina y al futuro compartido” de ambos países.

“Me entusiasma colaborar en materia de seguridad, a medida que la Argentina construye unas Fuerzas Armadas extraordinarias. Pero me entusiasma aún más trabajar juntos en la construcción de esas relaciones comerciales a largo plazo que estrecharán aún más los lazos entre nuestras naciones. Las reformas están funcionando, realmente están funcionando, y las inversiones están llegando. Tenemos mucho trabajo por hacer juntos en ese ámbito", dijo Jensen.

El funcionario, que según supo LA NACION será reemplazado por el coronel Pat Nelson, dijo que la “nueva Argentina” está “abierta a los negocios y lista para recibir inversiones”.

🇦🇷 Celebramos el 216° aniversario del 25 de Mayo en nuestra Embajada en Washington D.C., reunidos para conmemorar el momento fundacional que puso a la Argentina en el camino hacia la libertad y el autogobierno. Como destacó el Embajador Alejandro Oxenford: "Dos siglos después de… pic.twitter.com/BmkyQBtjF5

“Al igual que Trump, Milei es un hombre centrado en el futuro, dispuesto a tomar decisiones difíciles ahora para encauzar al país por la senda correcta “, añadió.

En su discurso de apertura del evento, Oxenford señaló que “dos siglos después de Mayo de 1810, la Argentina y Estados Unidos se encuentran más alineados que en cualquier otro momento reciente , unidos por los mismos valores de libertad, democracia y Estado de derecho".

Entre los asistentes en la sede diplomática argentina también estaban el rabino Kaploun ; la enviada especial para Asuntos del Holocausto del Departamento de Estado, Ellen Germain ; la subsecretaria de Estado para Asuntos Consulares, Mora Namdar , quien la semana pasada se reunió con el canciller Pablo Quirno en Buenos Aires; y representantes del Departamento de Comercio, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y de la NASA.

También asistieron altos representantes diplomáticos de Brasil, Chile, Ecuador y República Dominicana, entre otros países de la región; el embajador argentino ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Cherniak , y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de distintas empresas.

Fuente: La Nación