Fuerte respaldo de Martín Menem a Manuel Adorni: “Pongo las manos en el fuego por él”

En medio de las tensiones internas entre funcionarios del Gobierno de Javier Milei, Martín Menem salió este jueves a respaldar con fuerza a Manuel Adorni , en medio de la causa que la Justicia lleva adelante sobre el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. "Pongo las manos en el fuego por Manuel Adorni, el tema se va a terminar", afirmó.

El presidente de la Cámara de Diputados apuntó que Adorni "está en tiempo y forma" para presentar su declaración jurada y que "lo ha condenado un sector de la prensa".

"El tema de Manuel lo está investigando la Justicia, el tema se va a terminar porque está en tiempo y forma para hacer la presentación. Todavía no se expidió la Justicia y pongo las manos en el fuego por él ayer, hoy, mañana y siempre", expresó Menem por LN+ , después de haber tenido unos convulsionados días por las diferencias que tiene con Santiago Caputo.

Sobre esa interna con el asesor presidencial remarcó que él no está vinculado con la cuenta "Rufus", como deslizaron desde el entorno digital de Caputo. "Twitter es un microclima", acotó Martín Menem.

Fuente: Clarín