Fue a un hotel alojamiento con una mujer, se quedó dormido y denunció que cuando despertó le faltaban $100 mil

Un insólito episodio se registró este fin de semana en un hotel alojamiento de Santiago del Estero. Un hombre ingresó acompañado de una mujer, se quedó dormido y cuando despertó se dio cuenta de que le faltaba una importante suma de dinero .

Todo pasó en en el motel Ozira ubicado sobre calle San Isidro, entre Alem y Pellegrini, en el barrio Villa Anita, de la ciudad de La Banda. La víctima, de 47 años, llegó al lugar cerca de las 14, junto con la mujer y se retiró sólo, al anochecer .

Según el informe elaborado por personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 5 al que accedió El Liberal , el hombre pidió una habitación por un turno de dos horas , sin embargo, pasó mucho más tiempo en el lugar.

Cuando pasó el plazo acordado, la mujer se retiró sola del establecimiento , mientras su acompañante continuaba adentro. Pasaron cuatro horas más y el cliente seguía en la habitación , por lo que el personal decidió golpearle la puerta. Al no obtener una respuesta, dieron aviso a la policía.

Los agentes llegaron al lugar y golpearon insistentemente la puerta de la habitación hasta que el hombre finalmente respondió. Al abrir, les dijo a los uniformados que se había quedado dormido después de haber consumido varias latas de cerveza .

Pero lo más insólito del caso ocurrió después: al revisar sus pertenencias mientras se preparaba para abandonar el lugar, advirtió que le faltaba una suma de 100 mil pesos en efectivo . Inmediatamente denunció la situación ante la policía.

Fuente: TN