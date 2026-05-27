Fue a reclamar a un almacén de barrio por una supuesta mala atención y derivó en una brutal pelea con la empleada del local

El reclamo de una joven en un almacén de barrio por una supuesta "mala atención" para con su hermana derivó en una brutal pelea con trompadas, patadas, tirones de pelos y destrozos en el comercio barrial. Ocurrió en Neuquén este lunes y todo fue registrado por una de las cámaras de seguridad del local. El video viralizó las redes por varias horas.

En la imagen difundida, se puede ver a una joven que entra al almacén, espera unos segundos que la cajera atienda a otro cliente y le recrimina una supuesta " mala atención para con su hermana ", que instantes previos había ido a comprar unas papas fritas sueltas.

Le recrimina y la amenaza con denunciarla a la dueña del comercio. "Decime, está... (dice el nombre de la dueña). Porque recién vino mi hermana y la trataste medio mal...", le reclama la joven. "Qué hermana...", fue la contestación de la empleada.

"Mi hermana, que vino a comprar unas papas recién - continuó con el reclamo -. La atendiste mal. Mi hermana ¿Querés que te regale unos lentes para que te acuerdes? Vino recién y la trataste medio mal", siguió recriminando la joven.

La empleada intentó defenderse del reclamo, pero la clienta iba subiendo el tono de la disputa. "Hablá con quien quieras, yo no la atendí mal", se defendió la trabajadora.

"Andá hablar con quien quieras?, ¿Hacé lo que quieras?, mirala tan altanera...", siguió con el reclamo la joven con un tono más ofensivo.

Pero, cuando parecía que todo se terminaba, porque quien reclamaba había dado media vuelta como para retirarse, la empleada la siguió: " Hacé lo que quieras... ", le dijo. Fue el detonante.

La joven que había ido a reclamar, volvió sobre sus pasos y al grito de "¿Qué me dijiste la c... de tu hermana?", le tiró el paquete de papas fritas que había comprado su hermana, en la cara a la empleada . Esto hizo reaccionar a la trabajadora que salió de detrás del mostrador y fue directamente a tomarla de los pelos a la clienta.

Lo que siguió son varios segundos de una brutal pelea cuerpo a cuerpo entre dos mujeres. Trompadas, patadas, arañazos, tiradas de pelo, empujones, caída al piso. Más trompadas. Insólito.

Alrededor, clientes que observaban sin intervenir. Por varios segundos, la pelea continuó su escalada, hasta que un joven se acercó para intentar separarlas. Imposible.

El forcejeo y las agresiones continuaron por varios segundos más. Tanta fue la tensión de la disputa, que hasta la caja registradora del local terminó destruida en el piso.

Dos nuevos clientes que ingresaron luego de iniciada la pelea pudieron detener la trifulca desatada entre las dos mujeres. Era tan fuerte la pelea que, a pesar de que intercedieron, se los llevaron a la rastra por varios metros más.

Según se supo, la policía local no intervino. Tampoco hubo denuncia de ninguna de las partes, ni heridas de gravedad entre las contendientes.

Luego de viralizado el video de la pelea, desde el almacén subieron otro video donde se pudo ver la compra de las papas fritas de una chica, y que no ocurrió absolutamente nada. La empleada tuvo una atención totalmente normal. Pero, lo que ocurrió minutos después fue otra historia.

Fuente: Clarín