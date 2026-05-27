Frotar sal gruesa y limón en la bacha de la cocina: para qué sirve y cómo hacerlo

A la hora de limpiar la cocina , existen trucos caseros que siguen vigentes por su efectividad, bajo costo y facilidad de aplicación . Uno de los más populares consiste en combinar sal gruesa y limón para limpiar la bacha, una mezcla simple que puede dar muy buenos resultados.

Aunque parezca un método poco convencional, estos dos ingredientes ayudan a eliminar manchas, recuperar el brillo del acero inoxidable y neutralizar los malos olores que suelen acumularse con el uso diario. Además, permiten realizar una limpieza profunda sin recurrir a productos químicos agresivos.

Aunque parece una mezcla simple, remueve restos de grasa , marcas de agua y suciedad acumulada en pocos minutos. Cada uno de estos ingredientes tiene un rol específico:

Al combinarlos, generan una limpieza más profunda sin rayar la pileta como sí ocurre con otros productos que suelen ser más agresivos y costosos.

Este truco suele utilizarse especialmente en bachas de acero inoxidable , donde aparecen marcas opacas, restos de jabón o pequeñas manchas provocadas por el uso diario.

El procedimiento es fácil de hacer y necesitás materiales como:

Aunque es un método casero muy popular, hay algunas recomendaciones importantes:

Fuente: TN