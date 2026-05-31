Fratricidio en Tucumán: discutió con su hermano menor y lo asesinó de múltiples puñaladas

Un joven de 23 años murió el sábado por la mañana en Tucumán , luego de que fuera asesinado a puñaladas por su hermano mayor. Una discusión familiar habría derivado en el ataque mortal, sin embargo, las causas detrás del fratricidio estarían bajo investigación.

La pelea se desató en la intersección de avenida Salta y calle México , ubicada en San Miguel de Tucumán . Se trataría de la zona en donde la víctima, identificada como Germán Robledo , administraba una gomería. Asimismo, indicaron que el agresor, Walter Robledo (47), también era dueño de un comercio lindante con el de su hermano.

Según las versiones preliminares, ambos mantuvieron una fuerte discusión que terminó cuando el joven gomero recibió múltiples heridas de arma blanca . Aparentemente, el enfrentamiento habría sido originado por una serie de obras que uno de ellos planeaba realizar. Esto habría despertado el descontento del otro, debido a que se trataría de una propiedad compartida.

El ataque se habría concretado con un cuchillo, pero no está confirmado que el arma homicida fuera secuestrada por las autoridades. De acuerdo con la información publicada por El Tucumano , el personal policial acudió a la escena para preservar el área e iniciar las pericias correspondientes.

Entre los vecinos y comerciantes de la zona, destacaron que se encontraba presente una hermana de los involucrados, quien fue la responsable de dar aviso a las autoridades. Pese a que intentaron trasladar al joven de 23 años al Hospital Avellaneda , su muerte fue confirmada a mitad de camino.

La Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo , está a cargo de la investigación de los hechos. En línea con esto, se ordenó que el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizara toma de muestra y recolección de evidencias en la escena del crimen.

Respecto a la situación del acusado, informaron que el hombre quedó detenido en la Comisaría Quinta de la capital tucumana. Según indicaron, estarían pendientes de realizarse las pericias criminalísticas correspondientes. Según el sitio Contexto Tucumán , las autoridades buscarán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el asesinato y no se descarta que en las próximas horas se conozcan mayores detalles sobre el caso.

Un hombre de 62 años murió apuñalado en la madrugada del 19 de diciembre de 2025 en Banda del Río Salí , Tucumán, tras una discusión con su hermano por la venta de la casa familiar . Juan Alberto Rodríguez recibió al menos 26 puñaladas dentro de la vivienda de su hermano, Julio César Rodríguez , quien quedó detenido tras confesar el crimen.

Según reconstruyó Infobae , el altercado se originó cerca de las 00:15 horas, cuando la víctima —vecina de la ciudad de Alderetes — llegó a la casa para insistir en la venta del inmueble y repartir las ganancias. Ambos hermanos, que residían en localidades distintas, mantenían disputas frecuentes por este motivo.

Fuentes policiales señalaron que el acusado se oponía a vender la vivienda porque temía que su hermano utilizara el dinero para comprar bebidas alcohólicas, debido a antecedentes de consumo problemático. De acuerdo con el relato de una vecina, Rosario Luna , Julio César se encontraba sentado en la vereda cuando llegó Juan Alberto, aparentemente en estado de ebriedad.

Tras una discusión, ambos ingresaron a la casa, donde se produjo el ataque. El hijo de la víctima fue quien realizó el llamado al 911 tras escuchar los gritos y pedir auxilio. Fue así que los efectivos policiales que acudieron al lugar encontraron a Julio César sentado y reconociendo el homicidio. El caso quedó en manos del fiscal Pedro Gallo, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios I.

Según los voceros, entregó voluntariamente el cuchillo utilizado. “Estaba harto de mi hermano” , habría manifestado a los agentes. Poco después, una ambulancia constató la muerte de Juan Alberto en el lugar, según informó el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí. Los primeros informes también indicaron que la víctima habría estado consumiendo alcohol antes del ataque.

Fuente: Infobae