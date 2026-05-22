Franco Colapinto reveló cómo se enteró de que había conseguido su mejor resultado en la Fórmula 1

El domingo 3 de mayo, Franco Colapinto terminó el Gran Premio de Miami en el 7° lugar , sumó seis puntos y alcanzó su mejor marca desde que llegó a la Fórmula 1 . Sin embargo, más allá de la notable actuación del piloto pilarense, su récord se dio gracias a un tropezón de Charles Leclerc , quien sufrió una penalización por una maniobra indebida que lo llevó del sexto al octavo puesto.

Sin saber esto último, Colapinto abandonó el circuito pensando que había terminado en la 8° posición, pero al llegar al hotel se llevó una grata sorpresa .

“ Fue increíble ”, sostuvo Colapinto al revivir aquella situación. “Estábamos haciendo el check-out del hotel porque teníamos el vuelo al toque y teníamos que ir al aeropuerto”, detalló el piloto.

En ese momento, junto a él estaban un amigo y su actual pareja. “Entonces cuando salíamos del hotel me cruzo con un fan, que ya había saludado en la entrada, y me dice: ‘¡Felicitaciones, Franco: saliste séptimo!’ “, relató el piloto.

Según Colapinto, entre confuso y sorprendido, le respondió: “ ¿Cómo que séptimo? ¿Séptimo adónde? Si terminé octavo”. Luego, el fanático lo anotició de la penalización. “Entonces yo le digo: ¿estás seguro? Pero si quedé a diez segundos del anterior, ¿a quién penalizaron? “, devolvió el piloto bonaerense.

“ ‘A Leclerc’ , me dice y ahí me acordé que había quedado a 15 segundos de distancia de él”, reconstruyó Colapinto, y agregó: “Pero dije, ¿qué tanto le van a poner de penalización? “.

“ Y no me lo creía , hasta que me empezaron a llegar mensajes de mis ingenieros diciéndome que habíamos quedado séptimos, así que fue algo muy positivo.”, siguió Colapinto,

Al finalizar el relato de la anécdota, el piloto puso el foco sobre la moralidad del asunto. “Obviamente que lo disfrutas mucho más cuando lo conseguís con mérito propio. Una penalización no se disfruta tanto pero cuando es medio una sorpresa, tuviste un finde bueno y terminas sumando dos puntos más, siempre es bienvenido”, enmarcó.

En referencia a la realidad de Alpine, su escudería, desarrolló: “A nosotros nos cuestan mucho más los puntos. Porque cuando hay cuatro equipos tan fuertes adelante, solamente hay dos lugares extra para sumar puntos y son muy pocos , el noveno y el décimo”.

“Entonces, haber quedado séptimo y haber sumado dos puntos extra con eso, es algo positivo y que se disfruta, pero no es la forma más linda de ganárselo”, cerró Colapinto.

Este viernes en el circuito Gilles Villeneuve, situado en la Isla de Nuestra Señora (Île Notre-Dame), en las afueras de Montreal comenzará la actividad del Gran Premio que se correrá el domingo desde las 17: una nueva oportunidad para revalidar lo hecho hasta ahora por el piloto argentino.

Antes de la carrera, Colapinto dialogó con LA NACION sobre su actualidad, el próximo Mundial, Messi y sus proyectos profesionales. A continuación, sus principales definiciones.

-¿Cómo sentís el auto con las últimas modificaciones introducidas en Miami?

-Definitivamente es mucho mejor; hicimos muchas mejoras y fuimos muy fuertes en el último Gran Premio, en Miami. No solo en una sesión, sino en la calidad del fin de semana desde que empezó. Eso demuestra que lo que realizamos dio sus frutos. En general, ha sido parte de un buen fin de semana porque sumamos puntos con ambos autos. Resultó un fin de semana mucho mejor por lo fuertes que fuimos. Sin duda, esto nos da más confianza de cara a lo que ocurra acá en Canadá.

-¿Cuál es tu panorama para este fin de semana?

-Todo el paquete viene siendo mejor. Se hicieron algunas pequeñas actualizaciones, lo cual también es bueno. Tenemos ese enfoque en las áreas correctas que hemos estado intentando encontrar desde hace un par de semanas. Y ahora sentimos que las apuntalamos bien; por supuesto, es algo bueno. Además, es el primer circuito del año que ya conozco. De aquí en adelante, son pistas en las que ya he estado, lo cual también es muy positivo. Estamos en un lugar mucho más feliz; es un buen comienzo. Y definitivamente, me siento con más confianza de cara a esta carrera.

-¿Qué marcó la diferencia para ese cambio de ritmo? ¿Hay algo que se traslade automáticamente aquí?

-Los cambios que trasladamos al coche y esas cosas definitivamente han ayudado. Es difícil saber exactamente qué fue lo que mejoró. Pero creo que muchas cosas del paquete colaboraron. El equipo estuvo presionando muy duro en la fábrica para traer las piezas a los coches, para traer los alerones aquí para ambos monoplazas. El fondo, el chasis... eso también fue de gran ayuda. Ya ocurrió en Miami y aquí en Canadá, lo cual es muy positivo. Así que sí, con muchas ganas de que empiece este fin de semana.

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Fuente: La Nación