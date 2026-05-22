Emiliano Gallegos, kinesiólogo, sobre las rutinas de entrenamiento: “Lo más importante es la técnica del ejercicio, no la carga, para no lesionarse”

Con la llegada del calor , muchas personas retoman o intensifican la actividad física con el objetivo de “llegar mejor” al verano. Sin embargo, hacerlo de manera apresurada puede derivar en lesiones. En una entrevista en LN+ , el kinesiólogo Emiliano Gallegos advirtió que uno de los errores más frecuentes es empezar sin una adaptación progresiva . “Hay estructuras del cuerpo que tienen que adaptarse a las cargas” , explicó.

Según el especialista, el foco inicial no debería estar en cuánto peso se levanta ni en la intensidad extrema, sino en cómo se mueve el cuerpo . “Lo más importante es la técnica del ejercicio, no la carga, para no lesionarse”, sostuvo.

Por eso, recomendó comenzar con ejercicios básicos , permitir que el cuerpo se adapte y recién luego aumentar la exigencia según cada persona .

Gallegos señaló la importancia de evaluarse para entrenar de forma adecuada: “Lo fundamental es hacer una evaluación, preguntar por los hábitos y, a partir de eso, planificar”, explicó. El objetivo, indicó, es generar estímulos pequeños que permitan progresar día a día sin sobrecargar el organismo.

En ese marco, recomendó una frecuencia razonable: entrenar alrededor de tres veces por semana . Aun así, hizo una advertencia clave sobre el estilo de vida actual: “Siempre la balanza se inclina al sedentarismo”, dijo.

Y siguió: “Nos consideramos no sedentarios, pero muchas veces somos sedentarios que hacen deporte” , en referencia a quienes pasan la mayor parte del día sentados y concentran toda la actividad en un solo momento.

Para reducir el riesgo de lesiones, el kinesiólogo destacó que toda rutina debería respetar tres etapas fundamentales :

Más allá del gimnasio o el entrenamiento formal, Gallegos subrayó la importancia de romper con el sedentarismo cotidiano .

Las llamadas pausas activas pueden marcar la diferencia : “Si trabajamos ocho horas sentados, sirve bajar y subir escaleras en lugar del ascensor o hacer algunas sentadillas mientras se prepara un café”, ejemplificó.

Fuente: La Nación