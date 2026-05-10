Francisco Cerúndolo perdió ante Lorenzo Musetti en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

El Campo Centrale del Foro Itálico, el escenario principal del Masters 1000 de Roma , presentó un espectáculo fabuloso este domingo. Lorenzo Musetti , el 10° del mundo, y Francisco Cerúndolo , el 27°, por la tercera ronda. Viento, llovizna, la ansiedad del público, la presencia de Andrea Bocelli en un palco, golpes pesados -y pensados- en una cancha de superficie más pesada de lo convencional... condimentos que ilustraron el gran partido que, finalmente, terminó resolviendo el italiano en el tercer match point , por 7-6 (9-7) y 6-4, en 2h12m.

Musetti, un artista del revés a una mano, se plantó frente al argentino con el impulso de haber conseguido, sólo unas horas antes, su victoria número 50 en torneos de Masters 1000 (en la primera ronda superó al francés Giovanni Mpetshi Perricard); el porteño Cerúndolo, asimismo, lo hizo con la confianza de haber derrumbado al chileno Alejandro Tabilo (6-0 y 6-2) y con la ilusión de obtener su segundo triunfo ante un top 10 en Roma tras hacerlo ante Jannik Sinner hace tres años.

Y así, durante una hora y 18 minutos, se llevaron al límite deportivo y emocional. Se quebraron el saque dos veces cada uno, Cerúndolo hizo daño con el drive -sobre todo el invertido-, Musetti dibujó tiros muy celebrados por el público local. El viento le jugó una mala pasada a Cerúndolo, que falló un smash sencillo (ganó el punto y descomprimió el momento con una sonrisa). Pero no faltó la crispación y los insultos al aire (por parte de los dos, claro). Francisco sacó para set (5-4), pero dudó y cedió su servicio. Llegaron al tie-break, Musetti tuvo un primer set point y envió un revés a la red; Cerúndolo castigó de derecha y contó con un punto para set que no logró aprovechar; hubo drama y, en el segundo set point, tras un desempate eléctrico de más de doce minutos, el jugador nacido en Carrara (la ciudad toscana mundialmente popular por su industria del mármol), marcó la diferencia (9-7).

El arranque del segundo set fue por la misma línea. Con Cerúndolo, acompañado por uno de sus entrenadores, el uruguayo Pablo Cuevas, tratando de impactar con profundidad y variantes. Y con Musetti intentando que el argentino no se lo lleve por delante. Cerúndolo, líder en victorias sobre polvo de ladrillo desde el inicio de la temporada 2023 (con 74), presionó al local y le rompió el saque en el tercer game (2-1), pero tras el descanso no logró mantener el foco y volvió a perder su saque (2-2), permitiéndole a Musetti (jugó con un vendaje en el cuádriceps izquierdo) recuperar el aliento. Cerúndolo sacó, sin margen de error, 5-4 abajo: cometió dos dobles faltas, se quedó corto con un intento de drop-shot, Musetti tuvo un match point, pero el revés se le fue ancho. Lolo insistió y llegó al segundo punto de partido, pero Cerúndolo se escapó castigando de drive. Sin respiro, Cerúndolo falló una derecha y, en el tercer match point , Musetti terminó resolviendo el partido y avanzó a los octavos de final (su próximo rival será el noruego Casper Ruud, 23° preclasificado).

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Musetti, que por momentos pareció mermado físicamente, terminó muy emocionado, con los ojos humedecidos. A Cerúndolo, que se fue del court central endulzado con los aplausos del público, esta vez no le funcionó el saque. No anotó aces, cometió cinco dobles faltas y sumó sólo un 54% de primeros servicios (tuvo un 59% de puntos ganados con el primer saque). Además, sufrió 42 errores no forzados (26 de drive), demasiados.

Ahora, a nivel individual para los jugadores argentinos, en el Abierto de Italia sólo quedan Mariano Navone (44°) y Thiago Tirante (69°), que actuarán este lunes por la tercera ronda. El primero, oriundo de 9 de Julio, ante el serbio Hamad Medjedovic (67°). El segundo, platense, frente al italiano Flavio Cobolli (12°).

El tenista argentino Facundo Díaz Acosta , de 25 años, continúa avanzando en la búsqueda de recuperar su mejor versión (fue campeón del ATP de Buenos Aires 2024 y 47° del ranking ese mismo año). En el inicio de su sociedad con Federico Delbonis como entrenador , Díaz Acosta se coronó en el polvo de ladrillo del Challenger 75 de Francavilla al Mare, Italia , al derrotar al brasileño Gustavo Heide (209°) por 5-7, 6-1 y 6-2.

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Es el tercer trofeo del Challenger Tour en la temporada para el jugador nacido en La Lucila; había ganado Tigre 2 y Sao Leopoldo (Brasil). Comenzó el año en el puesto 210° y, en el ranking en vivo, figura como 149° (+30).

Este lunes, en el Córdoba Lawn Tenis Club , comenzará el Challenger de categoría 50 “AAT IEB+ edición Córdoba”. Los argentinos Guido Justo (263°) y Andrea Collarini (268°) serán los preclasificados 1 y 2. También juegan, entre otros, Renzo Olivo (813°), Nicolás Kicker (348°) y el peruano Juan Pablo Varillas (300°).

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Fuente: La Nación