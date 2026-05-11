Fotos y videos: las imágenes más impactantes y dramáticas del paso del ciclón extratropical que azotó la costa con olas de hasta 8 metros

Durante el fin de semana, la presencia de una ciclogénesis, con vientos huracanados y olas de hasta 8 metros de altura, provocó fuertes destrozos en la Costa Atlántica . Vecinos y comerciantes de la zona expresaron preocupación y angustia por sus comercios tras los destrozos provocados por el fenómeno.

Según el informe de LN+ , Mar del Plata y Monte Hermoso, fueron las localidades mas afectadas por las fuertes tormentas, ráfagas de viento y olas de casi 8 metros que arrasaron sobre las costas.

En un móvil para LN+ , Agustín Amaya, desde Mar del Plata, sostuvo: “La ciudad empezará la reconstrucción de lo que ha sido este ciclón que impactó con fuerza , sobre todo aquí en Punta Iglesia”.

En las imágenes, se pueden observar los pilotes de cemento, los bancos, todo lo que se encontraba en la costa que fue arrastrado por el mar. “Muchísimos metros. El agua de las olas se llevó todo; llegaba hasta la vereda”, detalló el cronista.

“Los bancos de cemento han tenido que ser removidos con grúas, están aquí tirados; el mar los levantaba como si fuesen de cartón. Aquí quedan algunos restos todavía. Ha levantado todo el revestimiento, todos los cerámicos”, sumó.

Tras la inmensidad de las olas, las grandes rocas que se encontraban sobre la costa fueron arrastradas e impactaron contra la infraestructura de las veredas que bordeaban el mar. “El mar lo levantó y lo arrastró, lo tiró varios metros. Todo, rompió todo a su paso en esta zona , que ahora está vallada, está cercada para que la gente no se acerque", remarcó.

Otra de las zonas más afectadas fue Monte Hermoso. Desde un móvil para LN+, expresaron: “ Una ciudad que quedó devastada, no solamente en lo que respecta a la infraestructura, sino también en el ánimo de un pueblo que vive del turismo, que tiene un auge importante de un tiempo a esta parte”.

Durante la ciclogénesis, las ráfagas de viento alcanzaron los 100 kilómetros por hora , lo que provocó olas de hasta 8 metros que destruyeron las instalaciones de la costa.

Se trata de una ciudad que vive principalmente del turismo y en ese marco muchos de los dueños de los comercios que se encuentran frente al mar expresaron su tristeza y preocupación tras la destrucción.

Según informaron las autoridades municipales, por el impacto del fenómeno, ya empezaron a trabajar para la reconstrucción de los locales afectados.

Fuente: La Nación