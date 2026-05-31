Foto: así está la mano vendada del Dibu Martínez por la fractura que sufrió en el dedo

Emiliano “Dibu” Martínez ya está rumbo a Kansas para sumarse al grupo de la selección argentina y arrancar un nuevo sueño mundialista. El arquero viajó junto a Lisandro Martínez y compartió una foto en el avión donde se los ve sonrientes y compartiendo un mate. Sin embargo, hay un detalle de la foto que llamó la atención de todos sus seguidores . Y es el vendaje grande que lleva el Dibu Martínez para cuidarse y recuperarse de la fractura que sufrió en un dedo antes de la final de la Europa League con Aston Villa .

El arquero, que se consagró con Aston Villa tras golear 3-0 a Friburgo , sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha . Se espera que llegue sin problemas al debut de la selección argentina en el Mundial, pero se perdería los amistosos previos. “ Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida . Y lo sigo haciendo”, expresó en una entrevista en ESPN.

Ahora, en la última imagen de Emiliano junto a Lisandro Martínez en su viaje rumbo a Kansas, se pudo ver en detalle el vendaje del arquero. Tiene la mano casi completa inmovilizada .

Sin embargo, en la foto se lo puede ver al Dibu sonriente y tranquilo, incluso él mismo cebando los mates. El arquero y el defensor viajaron por su cuenta para sumarse al resto del plantel que ya está en Estados Unidos .

Antes de embarcarse en un nuevo sueño mundialista, el arquero titular de Lionel Scaloni compartió en sus redes un contundente mensaje junto a varias fotos con su mujer Mandinha Martínez y sus hijos, Santi y Ava. " La familia es mi motor, mis ganas de seguir y mi motivación para lograr lo imposible ”, detalló Martínez en el posteo de Instagram.

Apoyado en sus familiares y mascotas, quienes también brindan un apoyo emocional en este tipo de ocasiones, Dibu Martínez no se olvidó de su sostén por fuera del fútbol, quienes están con él incondicionalmente y fueron una parte importantísima en su desarrollo como jugador.

Protagonista de una serie de Netflix llamada Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo , escrita por Hernán Casciari y Dirigida por Gustavo Cova , el arquero vive una vida de ensueño al atravesar una serie de circunstancias que lo tuvieron a punto de abandonar la actividad profesional. En el film, se destaca la resiliencia y la compañía de sus familiares para darle un espaldarazo en momentos donde jugaba muy poco en sus clubes.

Con una presentación exclusiva en Mar del Plata, de la cual formó parte él y Mandinha Martínez , su esposa portuguesa lanzó una frase amorosa para felicitar al arquero por su documental y su convocatoria al próximo Mundial.

“ Te amo, mi amor ”, escribió Mandinha, sobre la alegría que le genera todo este proceso que tiene al marplatense como protagonista y bandera de la ilusión de volver a alzar la Copa del Mundo.

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Fuente: La Nación