Fonseca despachó a Djokovic luego de una batalla de casi 5 horas bajo el efecto de un auténtico choque generacional

La batalla acaba luego de 4 horas y 53 minutos de un tenis magistral , que desmiente la teoría que de todo tiempo pasado (el Gran Roger, el Gran Rafa) fue mejor. Se trató de un festín sobre el polvo de ladrillo en la casa principal de Roland Garros entre un sabio de 39 años, el más ganador de Grand Slams (24), probablemente el más grande de todos los tiempos, y un chiquilín con sueños de grandeza.

Novak Djokovic está cansado, pero no tanto: al fin de cuentas, el tenis se juega con la cabeza. Tira magia hasta lo que le queda de energía y abraza a su juvenil rival, que sigue adelante luego de estar dos sets abajo y con tres aces que parecían un imposible cinco minutos atrás. El serbio, la leyenda, lo saluda, lo abraza y lo invita, red de por medio. Se trata de un auténtico choque generacional. Algo así como “pase pequeño maestro, lo estábamos esperando...”.

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Joao Fonseca es brasileño, tiene 19 años, logró dos títulos de ATP (uno, en Buenos Aires) y un imán irresistible. A donde va, atrapa. Potencia, desparpajo y una sensibilidad impropia para un joven de su edad.

“No lo sé”, acepta Nole , cuando se le pregunta si va a volver a Roland Garros. Era un camino ideal: sin Carlos Alcaraz , lesionado (tampoco estará en Wimbledon), sin Jannik Sinner (víctima de múltiples dolores, sucumbió ante Juan Manuel Cerúndolo), Djokovic tenía un camino con más rosas que espinas. No pudo, cedió frente a un joven que nació cuando ya hacía tres años y medio que estaba en plena competencia.

Sin embargo, no le pesó el físico: creó destrezas hasta el último suspiro, en un partido que puede considerarse el mejor del año . Hay elementos suficientes: drama, talento, cambio de mando y un último set de antología.

Se trata de un nuevo terremoto en Roland Garros: el joven brasileño protagonizó una auténtica hazaña, al levantar un partido que parecía imposible y derrotar al legendario Novak, rumbo a los octavos de final.

Sin dejarse doblegar después de un inicio de partido que le puso las cosas muy cuesta arriba, Fonseca se impuso por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5 a un adversario con aires de estatua y que tendrá que seguir esperando para lograr un histórico 25º título del Grand Slam con el que romper la igualdad a 24 que mantiene con la australiana Margaret Court.

Exnúmero uno mundial y actualmente cuarto del ranking, Dkokovic lo dio todo. Y no va a claudicar. “Obviamente, es duro para mí perder después de estar dos sets a cero arriba, pero muchísimo mérito para Joao, que realmente mereció ganar el partido. Apenas me sostenía sobre las piernas hacia el final del encuentro”, sostuvo.

Fonseca, número 30 del mundo, superó por primera vez a un Top 5 mundial y, además, a un Djokovic por el que siente una enorme admiración.

Su rival de este domingo en los octavos de final será el noruego Casper Ruud (16º), que se impuso sobre el estadounidense Tommy Paul (21º) también en cinco sets.

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Nole dominó las dos primeras etapas y sus primeras muestras de vulnerabilidad se empezaron a notar en el inicio del tercer set, cuando el serbio cedió ya con su saque de entrada, nadando contracorriente todo el tiempo. El cuarto juego fue más parejo, resuelto con una ráfaga de potencia del brasileño. En el cierre, las fuerzas estuvieron equilibradas y Djokovic llegó a ponerse 5-4 , a un juego de lograr la victoria, pero Fonseca ganó con su saque para el 5-5, hizo break a continuación y selló su victoria con su servicio, con un 7-5 apoteósico en la calurosa Philippe Chatrier, la central de Roland Garros.

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“Simplemente disfruté estar en la cancha y fue un placer. Es la primera vez que entro a la cancha contra él. Sólo intentaba golpear la pelota lo más fuerte que pudiera. Djokovic no falla, todavía pensamos que tiene 20... Al final del partido creo que él estaba en mejor forma que yo. ¡Es una locura!”, se sorprendió el joven nacido en la mágica Río de Janeiro.

Sobre su ráfaga de saques fulminantes, bromeó: “Me sentí como John Isner . Nunca había hecho esto antes”. Ahora, Fonseca, que saludó a su madre por su cumpleaños (exultante, en la platea) se perfila con este gran triunfo entre los candidatos a reinar en un Roland Garros de pronóstico incierto y donde el joven brasileño sueña con seguir los pasos de su ilustre compatriota Gustavo Kuerten, coronado en la arcilla de París en 1997, 2000 y 2001 , antes de la “era Nadal”. La que cambió la historia del tenis.

Con la eliminación de Djokovic, todas las miradas se dirigen al alemán Alexander Zverev (número 3 del mundo) como jugador de mayor rango entre los que quedan en el cuadro ATP. A última hora, se impuso sobre el francés Quentin Halys por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 y en octavos de final se medirá ante el neerlandés Jesper de Jong (lucky loser).

Djokovic llegó a Roland Garros con dudas. Después de perder la final de Melbourne ante Carlos Alcaraz , una lesión en el hombro limitó su preparación en arcilla a un solo partido competitivo. Sufrió durante al menos tres horas en cada una de sus dos rondas previas, pero pudo pensar que sus posibilidades de sumar a sus títulos del Abierto de Francia de 2016, 2021 y 2023 mejoraban, luego de la inesperada eliminación de Sinner.

Su último título grande fue el Abierto de Estados Unidos de 2024 . “Por supuesto, ahora mismo estoy decepcionado, por perder, por estar cerca de ganar”, advirtió.

Como Fonseca, otro joven de 19 años confirma la expectativa generada: el español Rafa Jódar , 29º del mundo, también venció en cinco sets y con remontada, en su caso al estadounidense Alex Michelsen (42º) por 7-6 (7-2), 6-7 (5-7), 4-6, 6-3 y 6-3. Otro motivo para pensar que el futuro efectivamente está aquí, entre nosotros.

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En la red, al terminar la función, hubo 20 segundos en los que el padre del tenis le susurró algunos secretos en el oído a una suerte de hijo pródigo del circuito que se viene. Mientras, la ovación se sostenía. “Lo felicité y le dije que merecía ganar, que había jugado un partido increíble y que debía sentirse orgulloso. Le deseé suerte para el resto del torneo. El nivel de tenis que mostró generó mucha expectación alrededor de él y creo que hoy todos vimos por qué es. El nivel fue increíble”, reconoció.

¿Será una estrella el pequeño crack entrenado (entre otros), por Franco Davin ? Nole se entusiasma: “Ojalá. Definitivamente tiene el potencial para conseguirlo . Muchas cosas tienen que encajar, claro, pero por lo que vi en los últimos años es muy profesional, y eso es una condición previa para el éxito. Tiene talento, potencia y tiene a todo Brasil apoyándolo. Hay muchísima ilusión alrededor suyo y con razón. Ojalá pueda ser la próxima gran figura y ganar Grand Slams. Ojalá lo veamos”, avisa Djokovic, el maestro que va dejando una silla vacía. Y cuánto duele...

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Fuente: La Nación