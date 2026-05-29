Agostina sigue desaparecida. Nuevas pistas, análisis de chats y extensos rastrillajes no despejaron las dudas del caso

CÓRDOBA.- Al mediodía del sexto día de búsqueda de Agostina Vega la sensación era que el desenlace estaba por llegar. Se desplegaron nuevos allanamientos y se hizo un minucioso rastrillaje en un descampado a unos 25 minutos del centro de la ciudad, donde una cámara ubicó al único detenido horas después de encontrarse con la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba el sábado pasado a las 22:30. Sin embargo, siguieron pasando las horas y volvieron a instalarse las dudas. “ La buscamos con vida y sin vida, las dos hipótesis ”, dijo el fiscal Raúl Garzón .

“ No me voy a callar nada ”, repitió varias veces Melisa Herrera, la madre de la menor desaparecida, y encabezó una marcha para reclamar la aparición de Agostina. Apuntó a “Soledad”, quien sería una mujer que mantiene una relación sentimental con Claudio Barrelier, el único detenido. “Tiene que estar presa, la tienen que detener”, afirmó.

La adolescente está desaparecida desde el sábado a las 22.30 cuando tomó un remise frente a la casa de su familia en barrio General Mosconi e hizo unas 50 cuadras hasta barrio Cofico, donde vive Barrelier, quien fue pareja durante tres años de su madre, con quien había estado ese mismo día horas antes.

Fue el remisero que la llevó el que reveló el recorrido y el diálogo que mantuvieron . Lo hizo el domingo por la tarde, cuando vio los carteles de búsqueda de la chica. Contó que iba tranquila y alegre, que le mencionó que iba a “preparar una sorpresa” para su madre.

El hombre le hizo varias preguntas porque admitió que le llamó la atención la hora en que se movilizaba sola y la zona a la que iba.

Cuando llegó a la esquina de Del Campillo y Fragueiro se le acercó un hombre, a quien ella conoció de inmediato, y le pagó el viaje. Cuando vio las fotos de Barrelier, lo reconoció. De 33 años, tiene una causa abierta hace un año por privación ilegítima de la libertad de una mujer.

Anteayer Carlos Nayi , abogado de la madre, se había mostrado “moderadamente optimista” al comentar su convencimiento de que “Agostina está en Córdoba y viva”. Heredia recibió varios extraños mensajes y reconoció algunos números.

“ Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila ”, fue uno. El contacto, realizado ante peritos de la investigación, habría sido más prolongado y habría ofrecido algunas pistas a la fiscalía.

Barrelier fue arrestado en la madrugada del miércoles y, desde entonces, su defensor insiste en que Agostina no entró en su casa -el fiscal y la familia de la chica aseguran que sí ingresó- y que, después de que le pidiera que la llevara a un lugar y él le dijera que no podía, caminaron unos 200 metros hasta que la menor se subió a un “auto rojo”.

Habló durante dos horas y media en la primera indagatoria y, según su defensor, aportó datos. Esta tarde fue trasladado nuevamente a Tribunales para una segunda indagatoria.

La madre de la adolescente se mensajeó alrededor de la 1 del domingo con Barrelier. “¿Qué te pidió la Agos hoy? Que me pidió tu num”, según una captura de la pantalla e su WhatsApp. “ Si la podía llevar a la casa de un amigo. Y le dije que no tenía movilidad”, fue la respuesta.

“¿Qué amigo? ¿De dónde?”, insistió Heredia. “No me dijo”, contesta el hombre y la mamá de Agostina añadió “ hace como tres horas se fue y no aparece. No sé qué hacer si llamar a la Policía. Y le pregunté a las amigas y no está con ellas. La llamo y tiene el cel apagado”.

Nayi sostuvo que la chica estuvo “tres horas” en la casa situada en el barrio de Cofico, ya que las “antenas del celular la ubican ahí”. El fiscal Garzón planteó que la desaparición no es responsabilidad de una sola persona, que habrían participado más. Ya se realizaron más de 20 allanamientos , todos con resultados negativos.

La madre confirmó que la chica, en su estado de WhatsApp, tenía la frase “ alto plan de escape ”. La mujer planteó “había puesto un estado sonso, típico de adolescente rebelde de esta edad, para llamar la atención”. A sus amigas la adolescente le envió un audio donde les contaba “ tengo que ir a ver al novio de mi mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar”. La versión del detenido es otra, ya que aseguró que la adolescente lo llamó desde el remise para pedirle que le pagara el viaje.

Un nuevo allanamiento de la casa ubicada en Cofico se hizo durante la mañana, y tres mujeres (dos mayores y una niña) “familiares” de Barrelier fueron llevadas nuevamente a Tribunales como testigos, para ampliar su declaración. “Este es un lugar donde se continúe trabajando, pero no el único. La investigación va avanzando y en función de la prueba que se encuentra se sigue. Somos metódicos, no buscamos a Agostina a ciegas. Estamos avanzando hacia la verdad” , aseguró el fiscal.

En paralelo comenzaron los rastrillajes y el trabajo con perros y drones en un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde se desplegaron unos 250 policías y efectivos de cuerpos especiales.

En ese lugar, el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, indicó: “Estamos acá porque hay una línea investigativa que indican que el acusado y detenido estuvo en este lugar, antes de la aprehensión”.

Varias veces, a lo largo de los días de búsqueda, la madre de Agostina le habló directamente a Barrelier: " Yo sé que él sabe quién la tiene. Que me la devuelva. No me esperaba que me hiciera cosas, que me mintiera, porque éramos amigos . De alguna forma él la manipuló a mi hija para que vaya hasta ese cruce, porque es cerca de su casa".

En el descampado de Ferreyra, pese a los primeros trascendidos, no se encontró ningún vehículo. Quinteros desmintió que se buscara un auto abandonado y aclaró que la orden judicial fue rastrillar la zona en procura de elementos que pudieran resultar de interés para la investigación .

Sí se secuestró un Ford K negro con el que Barrelier habría estado en ese amplio terreno, un monte en una zona de viviendas precarias. Se lo habría prestado una mujer y habría salido en él desde la casa situada en el barrio Cofico, foco de una parte importante de la investigación.

El fiscal enfatizó que el vehículo “aportó a la investigación un rumbo, fue importante”, sin embargo agregó que “se ha debilitado la hipótesis” de que la adolescente haya subido a ese auto.

Lo que no se conoce hasta ahora es ninguna imagen que muestre a Agostina salir de la vivienda tras ingresar, aunque tanto el fiscal como el abogado de la madre coinciden en que salió de esa casa.

Desde el estudio jurídico Alaniz-Torreani & Asociados, que trabaja para Gabriel Vega el papá de Agostina (quien es expolicía), emitió un comunicado en el que se señaló: “Podemos confirmar que la persona que se observa ingresando al domicilio de Barrelier en el material fílmico incorporado a la causa es Agostina, circunstancia que forma parte de los elementos de prueba reunidos hasta el momento”.

“También informamos que durante la jornada de hoy se llevarán adelante allanamientos y diversas medidas investigativas de relevancia, contando la investigación con un importante despliegue operativo y con la participación de la totalidad de los recursos provinciales afectados a la búsqueda”, se añadió en ese comunicado.

“Barrelier continúa siendo el único imputado en la causa, manteniéndose la investigación orientada principalmente en torno a su presunta participación en la desaparición de Agostina -precisaron los letrados que representan al padre de la menor-, situación que no se ha visto modificada con posterioridad a la declaración prestada por el nombrado”.

Por el momento, todo es incertidumbre alrededor de este caso. Por la noche siguieron los rastrillajes en el descampado que se convirtió en el epicentro de la búsqueda y los investigadores esperan que el detenido aporte alguna pista concreta durante el nuevo interrogatorio.

Fuente: La Nación