“Fin de mayo o la primera semana de junio”: Manuel Adorni sigue dilatando la presentación de su Declaración Jurada

La Resolución 3/2026 extendió el plazo hasta el 31 de julio para que todos los funcionarios públicos obligados presenten su Declaración Jurada ante la Oficina Anticorrupción. Ninguna otra genera más curiosidad que la de Manuel Adorni , que había dejado trascender que la presentaría antes del sábado 30 de mayo , fecha original del vencimiento.

El jefe de Gabinete está imputado en la investigación por enriquecimiento ilícito y en otra por posibles dádivas que destapó el viaje de su esposa en la comitiva presidencial a Estados Unidos, el video de su viaje en avión privado a Punta del Este y sus propiedades sin declarar, además de la restauración de su ya no tan flamante casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz.

Fuentes involucradas en la causa que recayó en el juzgado de Ariel Lijo y que instruye el fiscal Gerardo Pollicita , descuentan que el ministro coordinador será llamado a indagatoria antes del inicio de la feria judicial . Después de que eso suceda, el juez tendrá 10 días para decidir si tiene elementos para procesarlo.

“ Mi patrimonio debe cotejarse con mi declaración jurada ; lo que no figura es porque el plazo legal para la presentación todavía no está vencido ”, mintió el ex vocero en la última conferencia de prensa en la que aceptó contestar preguntas, el 25 de marzo, cuando le exigió sin éxito a un periodista acreditado que le pidiera disculpas por publicar que tenía poco respaldo en el gabinete. En rigor, una de las propiedades debía figurar en la DDJJ de 2024.

En esos días, antes que se extendiera el plazo legal , cerca de Adorni aseguraban que presentaría la documentación requerida el 30 de mayo.

Luego de que Patricia Bullrich reclamara a viva voz y por televisión que el jefe de Gabinete presentara su Declaración Jurada cuanto antes, en la Casa Rosada dejaron trascender que el ministro coordinador presentaría el escrito antes del vencimiento original . Esa posición equivalía a decir que nunca había cambiado su versión de los hechos y que la extensión del plazo -habitual, es cierto- no había sido pensada para beneficiarlo.

La ex ministra de Seguridad presionó más a Adorni la semana pasada cuando presentó su propia DDJJ . “ No hay fecha exacta, capaz que la semana que viene ”, dicen ahora cerca de Adorni, sin apuro ni dramatismo.

El Presidente insinúa en redes que podría avanzar con un proyecto de ley o decreto para declarar a los periodistas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) y obligarlos a publicar su DDJJ, aunque no existen hasta el momento proyectos en esa sintonía .

De manera paralela al derrotero de Adorni en la Justicia , el Gobierno no mejoró su relación con los periodistas. El Ejecutivo avaló el regreso de la prensa acreditada a la Casa Rosada , después de una interrupción de 10 días, pero los cronistas apenas pueden circular de la sala de prensa -sin calefacción pese a las bajas temperaturas- al baño o al comedor, un esquema sin precedentes .

En la Justicia se multiplican los rumores sobre el contenido del teléfono del constructor Matías Tabar, que la semana pasada hizo una gira por varios medios y hasta declaró que “adoraba” al jefe de Gabinete.

La dilación de la presentación de la DDJJ de Adorni no es arbitraria. Fue una orden que bajó de Matías Ledesma, el representante legal del ministro para evitar nuevos sobresaltos.

Karina Milei redobló en las últimas semanas gestos de respaldo a Adorni . La reunión de mesa política del martes volvió a tener lugar en el despacho de Adorni , luego de que el anterior se llevara a cabo en el Salón de los Escudos. La situación del ministro coordinador no se tocó, como en los anteriores encuentros. Con escasísima agenda pública, Adorni recibió este miércoles a Federico Sturzenegger en su despacho.

El Gobierno buscó mostrar unidad y Adorni se fotografió antes y después del Tedeum con todos los funcionarios del gabinete, aunque casi no estuvo al lado del Presidente.

La interna entre el ala de Santiago Caputo y de Martín Menem y el envión del oficialismo en el Congreso colaboraron para que las noticias alrededor de Adorni salieran de la primera plana de los diarios y portales por primera vez en casi 90 días.

Como el Mundial, acaso dure un rato, un suspiro . Las revelaciones que podrían surgir en la Justicia, no solo por el presunto enriquecimiento sino por posibles dádivas, amenazan con volver a demorar proyectos clave del oficialismo en el Congreso.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín