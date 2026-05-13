Fentanilo contaminado: la Justicia incorporó otras 70 víctimas y amplió el procesamiento de los 13 procesados

A un año del inicio de la causa por fentanilo contaminado en los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA , el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo del Dr. Ernesto Kreplak , resolvió ampliar el procesamiento de los responsables, según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION . A las 20 víctimas fatales incluidas en el procesamiento anterior, se suman ahora otros 70 pacientes fallecidos y 44 pacientes no fallecidos que “cumplen con los parámetros establecidos en la definición judicial de caso confirmado”, alcanzando un total de 90. Se incorporan de este modo víctimas que no fallecieron pero a quienes la infección como consecuencia de la aplicación de la medicación contaminada “contribuyó al daño” en su salud.

Ante la falta de trazabilidad de los lotes contaminados, el juzgado sumó ahora una nueva metodología para identificar a las víctimas, dado que no en todos los casos se disponía de muestras (material biológico) para realizar la secuenciación genética, como sí ocurrió con los primeros 20 casos, que permita confirmar o descartar su asociación al brote.

A los casos confirmados –aquel paciente que, habiendo recibido fentanilo HLB lote 31202 arrojó, con posterioridad a su internación, cultivo positivo de las bacterias–, se sumaron ahora los casos por “criterio de dosis suficiente”, según explica el procesamiento al que accedió LA NACION . Se incluye, de esta manera, a “aquellos pacientes a los que se les había dispensado cinco o más ampollas del fármaco, definido como criterio de dosis suficiente para provocar el contagio o la infección con las bacterias en cuestión”, precisa la resolución firmada esta tarde por el juez.

Los 13 procesados en la causa FLP 17371/2025, vinculada a la contaminación de fentanilo en los laboratorios HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo SA , son los hermanos García Furfaro – Ariel Fernando García, Diego Hernán García , como propietarios del laboratorio–; su madre, Nilda Furfaro, vicepresidente y accionista de la firma HLB Pharma Group SA; los directores de los laboratorios, Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi, y los responsables de calidad : María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay .

También forman parte de la lista Edgardo Gerardo, Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk , quienes estaban a cargo de la producción. Todos han sido procesados por el delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 90 personas y lesiones en otras 44, bajo la figura de coautoría funcional, exceptuando a Nilda Furfaro, considerada partícipe necesaria .

Fuente: La Nación