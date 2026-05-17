Estos son los números que saldrán en la lotería esta semana, según “la bruja de la IA”

La inteligencia artificial creció de manera avanzada y es una herramienta útil para resolver cuestiones de diferente índole. Mediante la plataforma Gemini , los usuarios despejan dudas e inquietudes, por ejemplo, qué número saldrá en la lotería.

Aunque es una cuestión azarosa y no existan evidencias que justifiquen la elección de la IA, la plataforma Gemini eligió cinco números que podrían ser los ganadores .

El primer número recomendado es el 3 ; el significado de este número en la quiniela está relacionado con San Cono , el santo italiano de la buena suerte; en segundo lugar, el 10 es el otro recomendado, el cual tiene como significado el cañón.

En tercer lugar, el 16 es otro de los elegidos y simboliza el anillo para los amantes de la quiniela y lotería; para cerrar, el 11 y 26 también fueron mencionados por la inteligencia artificial (IA) que lanzó su vaticinio para la semana entrante.

El Quini 6 tiene un nuevo sorteo este domingo 17 de mayo , y en esta oportunidad el pozo estimado llega a los $10.100 millones.

Se trata de un juego de azar que tiene uno de los pozos más grandes del país. Se sortea este domingo a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe . La transmisión se puede seguir en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y por streaming en la cuenta de YouTube oficial .

El Quini 6 es un juego de azar en el que el apostador elige 6 números entre el 00 y el 45 para ganar un premio establecido mediante un pozo. Las apuestas se toman en la agencia de lotería más cercana, donde el agenciero cargará los números del jugador y le dará un ticket que acredite el juego.

El Telekino n° 2428 se sortea este domingo 17 de mayo. Para los 15 aciertos se ofrece una casa rodante, una camioneta 0 km y un viaje a Río de Janeiro, Brasil . En tanto, desde la Lotería de la Provincia de Buenos Aires informaron que un pozo estimado de $ 450 millones. Adicionalmente, con el número de cada cartón se sortearán cinco premios de $2.500.000 .

El sorteo se transmite en vivo por Canal 9 en todo el país a partir de las 16.30 y a través del canal oficial de YouTube de Telekino . Cada cartón cuesta $2500. En la edición anterior del domingo 10 de mayo, el pozo quedó vacante y hubo ganadores con 14, 13 y 12 aciertos.

Fuente: La Nación