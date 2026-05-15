Estafaron a una jubilada de Pinamar tras una falsa llamada de PAMI

ZONALES





Una vecina de Pinamar fue víctima de una estafa telefónica luego de recibir una llamada de WhatsApp en la que delincuentes se hicieron pasar por personal de PAMI para ofrecerle un supuesto envío de pañales.





La denuncia fue radicada por una mujer de 70 años domiciliada en la zona de Del Centauro al 1200, quien relató que el pasado 7 de mayo, alrededor de las 13, recibió una comunicación con el logo de PAMI como identificación.





Según consta en la presentación judicial, durante la llamada le informaron que iba a recibir el 13 de mayo una encomienda con pañales mediante un “transporte exprés urbano”. La mujer indicó que no había realizado ninguna solicitud, aunque explicó que accedió a brindar información porque su madre necesitaba ese tipo de insumos.





En ese contexto, los estafadores le solicitaron datos personales y también información vinculada a su tarjeta de débito del Banco Macro.





Con el correr de las horas, y al no recibir ningún envío, la jubilada comenzó a sospechar de la situación. Finalmente, al acercarse a la entidad bancaria para verificar movimientos de su cuenta sueldo, descubrió que el mismo día de la llamada habían gestionado un préstamo por $267.000.





De acuerdo a lo denunciado, el dinero fue transferido posteriormente a una cuenta del Banco Nación perteneciente a una mujer a la que aseguró no conocer.





La causa quedó caratulada como “Averiguación de ilícito” e interviene la UFID Nº 5, mientras se investigan los movimientos bancarios y el destino final del dinero sustraído.





Desde las autoridades reiteraron la importancia de no brindar datos personales, claves bancarias ni información de tarjetas ante llamados telefónicos o mensajes sospechosos, incluso cuando aparenten provenir de organismos oficiales.