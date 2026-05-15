Convivencia y ciberbullying: adolescentes debatieron sobre la violencia escolar

MADARIAGA





Con el objetivo de frenar el aumento de casos de acoso, agresiones y amenazas en los colegios, se llevó a cabo una charla sobre convivencia escolar en la Casa de la Cultura.





El encuentro, destinado a estudiantes de 6° año de Secundaria, estuvo a cargo de Juana Jurado (carrera de Psicología de la UADE) y llegó a nuestra ciudad gracias a las gestiones de la Secretaría de Cultura y Educación municipal y la Jefatura Distrital.





Durante la jornada, se invitó a los jóvenes a reflexionar sobre la naturalización de la violencia (como insultos o exclusión) y el rol que ocupa cada uno. Se hizo especial hincapié en el papel del cómplice, advirtiendo que el silencio frente al maltrato ajeno también hace mucho daño.





Por otro lado y frente a situaciones de conflicto, se brindaron herramientas concretas para los adolescentes como: pedir ayuda (recurrir siempre a un adulto de confianza), no viralizar (se remarcó la importancia fundamental de no grabar ni difundir videos que humillen a otros) y entrenar la empatía (entender que los conflictos existen, pero que se puede elegir resolverlos sin violencia).





Finalmente, se dialogó con los alumnos sobre la responsabilidad social y se les recordó que el hostigamiento y las amenazas no solo tienen un impacto psicológico, sino que también acarrean consecuencias legales.