Estafa al diputado del Tesla: los 19 autos de lujo que incautó la Justicia en la concesionaria denunciada

En el marco de la causa por estafa y asociación ilícita que investiga la Justicia tras una denuncia del diputado Manuel Quintar , quien pagó casi 300 mil dólares por un Tesla que nunca le entregaron, las autoridades incautaron 19 autos de lujo de la concesionaria acusada.

El procedimiento, autorizado por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro, se realizó el pasado viernes en el negocio ubicado en la localidad bonaerense de Pilar. La medida fue ordenada para afrontar el perjuicio económico ocasionado al dirigente jujeño, quien esta semana se mostró a bordo de su nuevo auto de la marca de Elon Musk, el cual logró comprar a pesar de esta primera operación fallida.

Los vehículos del negocio que quedaron a disposición judicial están valuados en aproximadamente U$S 1.229.200, confirmaron fuentes del caso a Infobae. Según supo este medio, el diputado pagó 285 mil dólares entre transferencias bancarias y dinero en efectivo.

Los autos de alta gama incautados y embargados fueron:

El hecho del que habría sido víctima el legislador es investigado por la UFI N°2 de Pilar. Los acusados son una pareja de 42 y 44 años, dueños de una concesionaria ubicada en la mencionada localidad bonaerense. Ambos fueron aprehendidos en un operativo policial realizado semanas atrás, pero luego quedaron en libertad.

El caso comenzó con una denuncia de Quintar realizada en abril de 2026, pero el episodio relatado ocurrió en agosto de 2025, cuando el libertario entabló negociaciones con los ahora sospechosos para adquirir su primer Tesla. Según supo Infobae, el modelo que le interesaba era el mismo que tiene actualmente.

Así, pactó con los vendedores el pago de los 285 mil dólares que abonó mediante transferencias bancarias y dinero en efectivo. Sin embargo, el plazo estimado para su entrega venció y nunca le entregaron la camioneta.

Unas tres semanas antes del episodio que ocurrió el miércoles pasado en las inmediaciones del palacio legislativo, el legislador hizo la denuncia por aquel episodio.

En el marco de la causa, la Policía Bonaerense desarrolló tareas investigativas durante las últimas semanas. Con las pruebas recabadas, establecieron que los dueños de la concesionaria estaban ofreciendo a la venta vehículos de alta gama bajo “un esquema societario destinado a captar potenciales víctimas”, según reza la acusación.

Si bien el diputado aún no logró recuperar el dinero invertido en la operación que ahora investiga la Justicia, un tiempo después logró adquirir la camioneta Cybertruck 0 kilómetro que buscó en ese entonces.

Es el Tesla con el que se lo vio llegar al Congreso de la Nación el pasado miércoles y que dejó en el estacionamiento del lugar. Al día siguiente, sin embargo, una grúa lo remolcó. Fuentes cercanas al legislador jujeño comentaron que fue el propio Quintar quien contrató el servicio para llevar el vehículo hasta Jujuy.

“Es la versión grande, la de más potencia” , contaron desde su entorno sobre el modelo de la camioneta.

Acerca de la compra, aclararon que el vehículo “está en regla” y que “él no tiene problema, la compró en EE.UU. y la importó de manera legal. Está a su nombre” .

Fuente: Infobae