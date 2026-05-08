Enterrar arroz en la maceta de la lengua de suegra: para qué sirve y cuándo lo recomiendan

La lengua de suegra es una de esas plantas que parecen resistirlo todo. Tolera interiores, requiere pocos cuidados y suele sobrevivir incluso cuando no se le presta demasiada atención, pero eso no significa que no necesite un suelo sano para crecer bien.

Uno de los trucos más comentados consiste en enterrar granos de arroz crudo en la maceta.

Cuando el arroz entra en contacto con la humedad de la maceta, su almidón empieza a descomponerse. Y ese proceso, lejos de ser un problema, puede convertirse en una ayuda para el ecosistema del sustrato . Bacterias y hongos beneficiosos utilizan ese almidón como fuente de energía, se multiplican y dinamizan la actividad del suelo.

Esa vida microbiana, a su vez, favorece una mejor relación entre la tierra y las raíces, algo clave para que la lengua de suegra mantenga un crecimiento estable. Además, el arroz aporta pequeñas cantidades de minerales como fósforo, potasio, zinc y magnesio. Esa producción se hace de manera lenta y sostenida.

Justamente por eso se lo considera un recurso de efecto progresivo. No se notan cambios de un día para otro, pero con aplicaciones espaciadas puede ayudar a mantener el sustrato más activo y fértil. En una lengua de suegra sana, que simplemente necesita renovar nutrientes o mejorar la calidad del suelo, esta técnica puede servir como apoyo natural.

La clave está en cómo se aplica. Debe usarse arroz común de supermercado, del tipo estándar, no germinado. La cantidad también importa. Para una maceta pequeña alcanza con media cucharada; para una mediana, una cucharada; y para una más grande, se puede llegar a dos. Siempre conviene distribuirlo en círculo, sobre la superficie de la tierra , y no concentrarlo en un solo punto.

Después hay que mezclarlo apenas con la capa superior del sustrato y regar enseguida. Ese paso es importante porque evita que los granos queden expuestos y reduce el riesgo de atraer insectos, hongos indeseados o incluso roedores.

El error más común, según se advierte, es hacer montoncitos. Si el arroz se dispersa bien y queda enterrado de forma superficial, el método resulta mucho más seguro.

También hay otra posibilidad para quienes estén por trasplantar la planta. En ese caso, el arroz puede colocarse en la base de la maceta nueva , mezclado con la tierra del fondo, para actuar como una especie de abonado inicial y acompañar el nuevo arraigo.

La lógica detrás de este truco también se vincula con estudios recientes sobre el uso del arroz y, especialmente, del agua de lavado de arroz fermentada en cultivos.

Esos trabajos observaron un aumento de bacterias beneficiosas y una mejora en la disponibilidad de nutrientes. En casa, una versión más rápida de ese mismo principio es agitar media taza de arroz en agua hasta obtener un líquido blanquecino y usarlo para regar.

Fuente: TN