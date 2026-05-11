Encontraron un cuerpo en un complejo de departamentos e investigan si se trata de un jubilado desaparecido

Encontraron un cuerpo en un complejo de departamentos e investigan si se trata de Aníbal Cepeda, un jubilado de 71 años que está desaparecido desde el 20 de abril en Río Gallegos, Río Negro . El macabro hallazgo ocurrió la madrugada de este domingo.

La víctima fue encontrada en un complejo ubicado sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, en un sector que desde hace días estaba bajo custodia de Gendarmería Nacional Argentina .

El lugar forma parte de los bienes decomisados en una causa federal por corrupción que involucra a Daniel Muñoz, exsecretario privado presidencial, según informó el portal local ADNSUR . Actualmente, esas propiedades están bajo la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) .

El operativo movilizó a la División de Investigaciones (DDI) , Criminalística, policías y peritos forenses, que trabajaron durante varias horas en la zona costera de la capital santacruceña. Vecinos observaron el intenso movimiento de móviles policiales y personal científico alrededor de los edificios abandonados.

Según trascendió, los investigadores llegaron hasta el inmueble gracias a datos aportados por Marcelo Curtti , un hombre que fue detenido durante la madrugada en el marco de la causa.

Por ahora, no se informó oficialmente cuál es su situación procesal ni si tiene algún vínculo directo con la muerte de la persona que se encontró en el complejo.

Los departamentos donde apareció el cuerpo forman parte de un predio que en los últimos días estaba bajo vigilancia reforzada de Gendarmería, debido a reiterados hechos de vandalismo, robos e ingresos ilegales. La custodia se había intensificado justamente por la preocupación ante el estado de abandono y los movimientos extraños en la zona.

Aunque todavía falta la confirmación oficial de identidad mediante autopsia y pericias, fuentes cercanas a la investigación aseguraron que el cadáver encontrado pertenecería a Cepeda. La Justicia trabaja para determinar las circunstancias de la muerte y cómo llegó el cuerpo hasta ese lugar.

Se espera que en las próximas horas las autoridades policiales brinden más detalles sobre el avance de la investigación y los resultados preliminares de las pericias forenses.

Fuente: TN