Encontraron muerta a una anestesista en Corrientes y la Justicia investiga si fue víctima de un crimen

Una médica anestesista fue encontrada muerta en el patio de su casa . Su pareja, que también estaba en el lugar, aseguró que se quitó la vida, sin embargo, las autoridades investigan las causas del deceso.

El dramático caso ocurrió este miércoles en Corrientes. La víctima fue identificada como Eduarda Fátima Bergalli , una reconocida anestesista de la ciudad, de 37 años.

Una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios y personal de la Comisaría Primera se acercaron a la casa ubicada en la calle Sargento Cabral al 700, en la ciudad de Esquina, tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de humo en la propiedad , según informó El Litoral .

“Nos llamaron por un incendio de casa y fuimos preparados con todo el personal para eso. Al llegar, los vecinos no sabían bien lo que pasaba ; aparentemente alguien vio el alboroto, pensó que se trataba de un siniestro y dio aviso al cuartel”, dijo el jefe del cuerpo activo de Bomberos de Esquina, Gabriel Gutiérrez, en declaraciones a los medios locales.

Una vez en el lugar, los agentes descubrieron que no había fuego . Pero al ingresar a la propiedad, encontraron a la mujer en el suelo del patio .

“Un bombero que es inspector entró primero y automáticamente comenzó con las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Estuvimos aproximadamente diez minutos intentando reanimarla, pero lamentablemente no hubo caso. Aparentemente la persona ya llevaba un tiempo fallecida ”, agregó.

De acuerdo con la información publicada por Radio del Guaran , en el lugar también se encontraba la pareja de la víctima , identificado como N.M.P., quien declaró haber encontrado a la mujer con una soga atada al cuello y sujetada a una columna de cemento.

El fiscal a cargo del caso, Gustavo Mosquera, ordenó la preservación de la escena y la realización de pericias en el lugar. Una de las hipótesis apunta a una muerte por asfixia por ahorcamiento , sin embargo, la investigación se desarrolla bajo la figura de muerte dudosa.

El fiscal ordenó la realización de una autopsia para determinar cómo murió la reconocida anestesista.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Corrientes y será examinado en el Instituto Médico Forense. El resultado será clave para esclarecer el caso .

Fuente: TN