Una chica de 16 años murió electrocutada tras sufrir una descarga cuando se planchaba el pelo

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Conmoción en Brasil por la muerte de una adolescente de 16 años que falleció electrocutada mientras se planchaba el pelo en su casa. La víctima fue identificada como María Catarina Souza Carvalho y el hecho ocurrió en la localidad de Vereda, en la región Nordeste del país.





Según informaron medios locales, la joven se encontraba en su habitación junto a su madre cuando comenzó a arreglarse el cabello con una planchita. En un momento, la madre salió a la cocina y escuchó gritos provenientes del cuarto. Al regresar, encontró a su hija tendida en el suelo e inconsciente, con el aparato aún en la mano.





De acuerdo con el testimonio de la mujer, la adolescente seguía recibiendo una descarga eléctrica en ese instante. La madre logró desenchufar el dispositivo e intentó reanimarla de inmediato. Luego la trasladó a un hospital municipal, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.





La Policía local informó posteriormente que la muerte fue considerada accidental. El caso generó gran impacto en la comunidad educativa y en la localidad donde vivía la joven.





El Colegio Estatal de Tiempo Completo José de Souza Machado, institución a la que asistía María Catarina, la despidió con un mensaje en redes sociales en el que expresó su dolor y acompañamiento a la familia.





“En este momento de dolor y nostalgia, nos solidarizamos con sus familiares, amigos y con todos los que tuvieron el privilegio de compartir momentos de su trayectoria”, señalaron desde la escuela. Y agregaron: “Que Dios consuele los corazones afligidos y les conceda fuerza, paz y esperanza para enfrentar esta pérdida irreparable”.