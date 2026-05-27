Encontraron medio kilo de cocaína en la casa de Luna Ortigoza, una funcionaria de Morón

La Policía Federal (PFA) activó una búsqueda para ubicar a Luna Suyai Ortigoza, de 27 años y quien era directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la Municipalidad de Morón, luego de que durante un allanamiento en su vivienda encontraran medio kilo de cocaína. La mujer está acusada de presunto narcotráfico y de integrar una banda delictiva.

El intendente de Morón, Lucas Ghi , apartó a Ortigoza de su cargo el viernes pasado, tras el hallazgo en su domicilio de Castelar de medio ladrillo de cocaína por un peso total de 480 gramos, una bolsa con envoltorios de esa sustancia por un peso de 70 gramos, otros tres envoltorios con 15 gramos más y una balanza digital, además de dinero en efectivo , según pudo saber LA NACION .

Por otro lado, la Justicia ordenó la captura de Ángel Daniel Paz , de 34 años, pareja de la ahora exfuncionaria, que tiene domicilio en Pasaje Florit al 3600, en Castelar. A su vez, la Policía detuvo en otro procedimiento a Norberto Hernán Aliano (42) , que enfrenta cargos por comercio y tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización.

La causa se abrió en marzo con una denuncia anónima por narcomenudeo . En ese marco, la Fiscalía N°9 de Morón, a cargo de los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, dispuso una serie de tareas de campo a la Policía.

En los ocho procedimientos que se realizaron en total, en colaboración con la Policía Federal Argentina (PFA) , se incautaron 1,7 kilos de cocaína, 240 gramos de marihuana, dos balanzas digitales, $24.800 en efectivo, un revólver con su cargador, tres cartuchos y 43 municiones, tres celulares y documentación, según confirmaron a este medio fuentes oficiales.

Por su parte, Ghi indicó que se siente “profundamente decepcionado” por el accionar de la exfuncionaria. “Todos los recursos y medios que estén a nuestro alcance los vamos a aportar para que avance la investigación y todas las personas involucradas rindan cuentas ante la Justicia”, marcó el intendente de Morón y aclaró que Ortigoza ingresó a la municipalidad durante la gestión anterior.

Sin embargo, la joven fue designada el 16 de junio del 2025 mediante el Decreto 1236/2025 con una carga de 48 horas semanales. El nombramiento fue formado por el propio Ghi. Su responsable directa era Laura De Peri, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad.

En diálogo con TN , el intendente -que asumió en 2019- indicó : “Soy el principal interesado en que se esclarezca esta situación. Estoy profundamente decepcionado por la tarea que yo le había encomendado”.

“Desde el viernes que nos enteramos dejó de ser funcionaria y desde entonces es buscada por la Justicia . Nunca había mostrado nada raro, pero cuando nos enteramos de esto no vacilamos ni un segundo” , aseveró.

Ghi sostuvo que Ortigoza estaba “formada y capacitada ” en el área en la que se desempeñaba y que su nombramiento no fue producto de su militancia.

El portal Primer Plano publicó que la presunta organización narco está a cargo de un hombre que alternaba puntos de venta y hacía entregas en moto. Según trascendió, su justificación es que su pareja dejó “cosas en su casa” y que por eso estaban las drogas allí.

Fuente: La Nación