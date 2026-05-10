En qué canal pasan Rosario Central vs. Independiente hoy, por el Torneo Apertura 2026

Rosario Central e Independiente abren este domingo los octavos de final del Torneo Apertura 2026 con el encuentro que protagonizan desde las 15 en el estadio Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El partido se transmite en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Canalla accedió a los playoffs con el cuarto puesto en el Grupo B, donde sumó 28 puntos gracias a ocho triunfos, cuatro empates y la misma cantidad de derrotas. Hace tres juegos que no cae -dos victorias y una parda- y de la mano de Jorge Almirón está haciendo una buena temporada que quiere certificar con un título.

Desde incluso antes el regreso de Ángel Di María a mediados de 2025, el club es protagonista de todos los certámenes en que participa incluso a nivel internacional. En la Copa Libertadores en curso lidera su zona invicto y está a un paso de los octavos de final. No obstante, afronta el duelo eliminatorio con dos bajas de peso, Jaminton Campaz y Alejo Véliz, quien va al banco de suplentes porque no está en plenas condiciones físicas.

El Rojo, por su parte, tuvo una primera etapa muy irregular -fue quinto con 24 unidades producto de seis alegrías, seis igualdades y cuatro caídas- marcada por el triunfo en el clásico de Avellaneda ante Racing 1 a 0 que le dio aire al entrenador Gustavo Quinteros. Es un equipo que, en momentos cumbres como lo fue también la última jornada con triunfo sobre San Lorenzo 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, dio la cara y tiene otra prueba de fuego en uno de los escenarios más complejos de la Argentina.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.07 contra 4.14 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario de media hora y, después, a los penales; paga hasta 3.0.

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 con victoria de Independiente 1 a 0 como local gracias a un tanto de Gabriel Ávalos. Fueron expulsados Rodrigo Fernández Cedrés en el Rojo e Ignacio Malcorra en el Canalla, casualmente actual jugador del conjunto de Avellaneda.

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Fuente: La Nación