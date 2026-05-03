En qué canal pasan el GP de Miami de la Fórmula 1 2026, con Franco Colapinto

Franco Colapinto (Alpine) compite este domingo en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026, que se disputa desde las 14 (hora argentina) y no a las 17 como estaba previsto a raíz del pronósticos de tormentas que hay para las últimas horas de la tarde en la península de la Florida en Estados Unidos.

La carrera, la sexta del fixture pero la cuarta que se desarrolla en la temporada a raíz de que se suspendieron los GP de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente, se transmite en vivo por TV únicamente a través de Fox Sports, canal que se puede ver online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Para el pilarense, hasta el momento, es un gran fin de semana porque hizo sus dos mejores clasificaciones desde que está en la Fórmula 1. En ese contexto, quiere plasmarlo en la definición y volver a sumar unidades para la escudería francesa luego de la que obtuvo en el Gran Premio de China con el décimo lugar.

El viernes se ubicó octavo en el ordenamiento para la sprint, donde terminó décimo y no pudo obtener puntos. El ganador fue Lando Norris (McLaren) seguido por su compañero, Oscar Piastri , y Charles Leclerc (Ferrari). Posteriormente, Franco clasificó para la final, avanzó nuevamente a la Q3 y concluyó en el mismo lugar -8°-. Esa es la posición en la que arranca su primer GP en Miami, circuito donde nunca antes participó porque en las anteriores temporadas se incorporó al torneo una vez comenzado.

El poleman fue Kimi Antonelli (Mercedes), quien se aventajó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al monegasco Leclerc. El italiano es el líder del campeonato de pilotos con 75 puntos seguido de su compañero, George Russell, con 68. La escudería inglesa, no obstante, domina el certamen de constructores con 143 tantos, 45 más que Ferrari.

Colapinto, su compañero Pierre Gasly y Alpine también son protagonistas en la F1 2026. El conductor de nuestro país es uno de los 16 que tiene puntos -1- mientras que el francés cosechó 16. La escudería gala, por ellos, está sexta en la general con 17, luego de una temporada 2025 en la que fue de las de peor rendimiento.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina .

El GP de Miami es un evento relativamente nuevo porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).

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Fuente: La Nación