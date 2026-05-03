Denuncia contra Kylie Jenner: una exempleada aseguró que tenía prohibido mirarla a los ojos

Kylie Jenner vuelve a quedar en el centro de la polémica luego de que una segunda empleada doméstica iniciara acciones legales en su contra. Según trascendió, la mujer asegura haber sido víctima de situaciones de discriminación y acoso mientras trabajaba en la residencia de la modelo , lo que causó fuerte revuelo.

Recientemente, Los Angeles Times dio a conocer que Kylie Jenner y su empresa, Kylie Jenner Inc. , fueron demandadas junto a las firmas Tri Star Services y La Maison Family Services , además de la supervisora de personal Itzel Sibrian. La denuncia fue presentada por una exempleada doméstica identificada como Juana Delgado Soto .

Según consta en la presentación judicial, Soto asegura haber atravesado múltiples situaciones irregulares mientras trabajó en la casa de la empresaria entre mayo de 2019 y agosto de 2025 . Entre las acusaciones, menciona discriminación racial, acoso, falta de pago de salarios y la ausencia de medidas adecuadas para prevenir o abordar este tipo de conductas, entre otros perjuicios.

A lo largo de sus seis años de trabajo, Soto también sostiene que en reiteradas ocasiones no se le permitieron los descansos correspondientes, tanto para comer como para recuperarse durante la jornada. Además, asegura que su situación se agravó a partir de 2023, cuando Itzel Sibrian pasó a ser su supervisora directa , marcando, según su relato, un deterioro aún mayor en sus condiciones laborales.

De acuerdo con un episodio que habría ocurrido en 2024, Soto sostiene que decidió presentar una queja ante el área de Recursos Humanos luego de que Sibrian se burlara de su acento, su situación migratoria y su origen , además de insultarla. A raíz de esa denuncia, la supervisora habría sido apartado de su cargo de manera temporal, aunque posteriormente fue reincorporado a sus funciones.

Según su relato, tras ese regreso el maltrato no solo continuó, sino que se intensificó . Soto asegura que Sibrian llegó a amenazarla con despedirla si no extendía su jornada laboral el día de su cumpleaños, lo que le impidió asistir a una celebración sorpresa organizada por sus seres queridos. Asimismo, denunció otro episodio en el que dos supervisoras, identificadas como Patsy y Elsy , le habrían negado el tiempo necesario tras el fallecimiento de su hermano y la hostigaron cuando intentó concurrir al funeral.

En un intento por que la situación llegara directamente a Kylie Jenner, Soto aseguró haberle dejado una nota manuscrita en la que detallaba los presuntos abusos que atravesaba . “Necesito expresar lo terriblemente maltratada que estoy psicológicamente”, decía el mensaje, que habría sido colocado en una camilla de masajes. “Siento mucho haberle informado sobre todas estas situaciones, sé que no habría permitido que esto sucediera si hubiera estado al tanto”, agregaba la carta.

Según su denuncia, al día siguiente de ese episodio las condiciones empeoraron: afirmó que fue amenazada con el despido y recibió indicaciones estrictas para evitar cualquier contacto con la empresaria. “Los demandados le dijeron que ya no tenía permitido mirar a Kylie, sonreírle a Kylie, y que si veía a Kylie tendría que ‘desaparecer’” , sostiene la presentación judicial. Además, aseguró que la obligaron a realizar tareas degradantes y hasta le restringieron el acceso al baño.

Finalmente, Soto dejó su puesto en agosto de 2025 y envió un mensaje a sus empleadores en el que expresó el impacto que la situación tenía en su salud: “Lo siento, no puedo seguir así, todos los días me maltratan , me he mordido las uñas hasta que me han caído, no puedo dormir por las noches y siempre tengo ansiedad por la forma en que me tratan. Hice lo que hice, nadie me ayudó” .

Ahora, la exempleada reclama una compensación por daños , en un contexto en el que otra trabajadora, Angélica Hernández Vásquez, también presentó una demanda con acusaciones similares.

Fuente: La Nación