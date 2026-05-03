Mikael Lindberg ganó el Turkish Airlines Open y se quedó con su primer torneo en el DP World Tour

ANTALYA, Turquía.- No atinó a celebrar, sino a esbozar un gesto de alivio y hasta con un dejo de tristeza. Se tomó el rostro y pareció haberse quitado un gran peso de encima. Una forma, también, de empezar a cambiar el rumbo de una carrera hasta ahora sin grandes bríos. Cuando sus amigos y allegados se le acercaron al green del 18 como una tromba, ahí sí Mikael Lindberg sonrió. No era para menos: acababa de conseguir su primer título del DP World Tour y la clasificación para el PGA Championship -su primer major- con una victoria por dos golpes en el Turkish Airlines Open.

What it means to be a DP World Tour winner 🥹 #TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/ZuBwdX2rtY

El sueco llegaba a esta escala en Turquía con números redondos: disputaba su 70° torneo en el Tour Europeo. Y también, venía dando buenas señales de que iría a la carga en el National Club de Belek, una cancha espectacular que desbarató las intenciones de los jugadores de bajar el par de campo por mucho, en una cancha muy pesada por la lluvia.

Lindberg avisó: fue puntero tras la primera y tercera vuelta; finalmente, en los últimos 18 hoyos contuvo a su compañero de juego Daniel Rodrigues, con una ronda final de 69 golpes (-3), para terminar con diez bajo par y un total de 278 (-10). Segundos, a dos, quedaron el portugués -puntero hasta el sábado y que cargaba con la pobre cosecha de su país en este circuito- y el italiano Guido Migliozzi, el que posiblemente mejor se perfilaba para ganar por sus cuatro títulos previos en el circuito.

Fifth birdie of the day! Mikael Lindberg returns to -10 and now has a two-shot lead 💪 #TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/u0ysBiRFRG

“Esto es como un sueño hecho realidad. Llevo años soñando con un título y lo conseguí en una semana muy dura. Iba liderando después de la primera ronda y fue mentalmente muy exigente, así que es genial haberlo conseguido. Fue complicado para todos”, comentó Lindberg, que se situó en la cima del ranking del Asian Swing y encontró el pasaje para actuar en dos semanas en el Aronimink Golf Club, escenario del PGA Championship. Lo acompañarán el austríaco Bernd Wiesberger y el estadounidense Jordan Gumberg, quienes terminaron segundo y tercero en el ranking respectivamente en ese listado.

Autor de la vuelta más baja de la semana (los 66 golpes del jueves), para Lindberg es por lejos su trofeo más importante, porque siempre fluctuó en categorías de torneos inferiores: consiguió cinco triunfos en la Nordic League, dos en el Challenge Tour y una más en el circuito sueco. Ahora, se aseguró por dos años la tarjeta del DP World Tour, una gira que tiene bastante rotación de jugadores y que no permite que los mejores se consoliden, ya que los diez mejores clasificados al cabo de la temporada se van para el PGA Tour, la meca de todo golfista.

Reconoció Lindberg que en los primeros nueve hoyos rindió mucho mejor de lo que esperaba; aprovechó un poco la situación, con cuatro birdies y dos bogey. “Luego nos enteramos de que habría agua a partir del hoyo 10 y que se avecinaba mal tiempo, así que todos intentamos acelerar un poco, pero fue bravo realmente”, mencionó el sueco, que volvió a dar zarpazos hacia la victoria con los aciertos en los hoyos 13 y 14, con un único freno en el bogey del 15. En definitiva, en medio de una lluvia persistente, todo se redujo a una batalla entre Lindberg, Rodrigues y Migliozzi, con el portugués y el italiano al acecho, aunque ambos sin empujar del todo y a la espera infructuosa de que el escandinavo se cayera.

Realising a dream 😍 Mikael Lindberg wins in Türkiye and also claims the Asian Swing title and books his place at the US PGA Championship! #TurkishAirlinesOpen pic.twitter.com/Td5EJwmxF0

Migliozzi no pudo encontrar un birdie en los dos hoyos finales para ejercer presión sobre el puntero. Y el largo putt para birdie de Rodrigues en el 18 pasó apenas por la derecha del hoyo, dejando a Lindberg con tres putts para ganar. Y aunque el primero se le quedó muy corto, en el segundo encontró el centro del hoyo para desatar aquellas emociones encontradas en el green.

Así concluyó este Turkish Airlines Open que dejó con un sinsabor a Andrés Gallegos, único argentino participante y también el solitario miembro de nuestro país en el DP World Tour. El lobense de 33 años no pudo pasar el corte después de una buena primera vuelta de -1 y un trayecto de ida fatídica en la segunda, con dos dobles bogeys que lo sacaron del torneo. Ahora, el jugador formado en Aeroclub Fortín Lobos, proveniente de una familia fanática del golf, procurará empezar a sumar puntos vitales la próxima semana en Catalunya Championship, en la cancha El Prat de Barcelona.

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Fuente: La Nación