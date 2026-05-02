En medio de los tironeos con la oposición, el oficialismo busca avanzar con la designación de jueces propuestos por Milei

El oficialismo buscará avanzar en el Senado con la designación de jueces y fiscales para cubrir las más de 300 vacantes que hay en el Poder Judicial mientras se mantienen abiertas las negociaciones con la oposición dialoguista por la inclusión de candidatos con presuntos vínculos con el kirchnerismo , lo que fue rechazado por el Gobierno.

La próxima semana seguirán las audiencias públicas convocadas por la comisión de Acuerdos para escuchar a 31 de los 77 candidatos cuyos pliegos ingresaron en la última sesión . El jueves pasado, se aprobaron sin cuestionamientos las nominaciones de 16 postulantes.

Desde el radicalismo, que encabeza el correntino Eduardo Vischi , anticiparon que las tensiones comenzarán a florecer en la tercera semana de audiencias , aunque tanto la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich , como el titular de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto , confían en que no habrá dificultades para sacar despacho a favor de los más de un centenar de pliegos enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques .

En el PRO, que comanda el misionero Martín Goerling , se mostraron optimistas pero aclararon que siguen "conversando" porque la intención es coordinar lo mejor posible el tratamiento de las nominaciones.

Los libertarios saben que serán semanas complicadas por los pliegos judiciales y aún no hay fecha fijada para convocar a una sesión con el objetivo de darle ingreso a la última tanda enviada por el Gobierno, que incluye 30 nuevas propuestas de diferentes fueros federales y del interior del país . Vale aclarar que para que esos pedidos tengan trámite parlamentario es necesario que se convoque a una sesión para habilitar su giro a la comisión de Acuerdos.

Justamente, este lote de candidatos a cargos judiciales fue el que generó tensiones con los dialoguistas ante la sospecha de presuntos vínculos con el kirchnerismo.

Tal como informó Clarín , entre los nominados está Juan Manuel Mejuto , firmante del primer comunicado de la agrupación ultra K Justicia Legítima y propuesto para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de la Capital. También se suma Hernán Figueroa , quien también avaló la solicitada de 2013 que defendía la reforma judicial K.

Otro nombre que hace ruido entre la oposición es el de Ana Clarisa Galán , propuesta como defensora ante la Cámara de Casación Penal, y el de María Esther Pinos , para Formosa, cercana a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó. Además se cuestiona la nominación de Pablo Matkovic para el tribunal federal de Neuquén, ya que fue quien en 2017 presentó un hábeas corpus contra Patricia Bullrich por un allanamiento a la comunidad mapuche.

A esto se agrega el caso del camarista Víctor Arturo Pesino , quien busca extender su mandato por 5 años tras llegar a la edad jubilatoria tras participar en el fallo que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido en forma parcial la aplicación la ley de Reforma Laboral

Más allá de esta controversia, en la doble jornada prevista para la próxima semana, el oficialismo buscará aprobar los pliegos de 31 candidatos a ocupar cargos judiciales en los fueros del AMBA.

Entre los postulantes se incluyeron a Juan Andrés Moldes , hijo del ex fiscal Germán Moldes, fallecido en 2024, quien se postula para el cargo fiscal en lo Penal Económico. También figura Nicolás Pacilio , hijo del secretario de la Cámara Federal porteña Antonio Pacilio, que busca ser designado juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la Ciudad.

Además, se incluyó en esta segunda tanda a María Julia Sosa , secretaria del juez federal Julián Ercolini, que fue postulada como jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de La Plata, y Pablo Wilk , secretario del juez Luis Armella en Quilmes, que fue propuesto como juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de La Plata.

A los llamados de atención de los dialoguistas se agrega la bronca del kirchnerismo que sigue sin integrar las comisiones del Senado en rechazo al acuerdo que Bullrich cerró con los bloques dialoguistas para repartirse los lugares de las comisiones dejando al bloque que conduce José Mayans con menos sillas.

Si bien el peronismo no participó de la primera audiencia, alertó públicamente que de los 16 pliegos que se trataron solo 4 postulantes están propuestos cumpliendo las reglas y 11 no cumplen con el principio de orden de mérito.

Para la tercera semana se espera que el oficialismo pueda avanzar con el pliego de Ana María Cristina Juan , esposa del juez Marcelo Martínez De Giorgi, que fue propuesta para el Juzgado Federal de Hurlingham. También se incluiría a Emilio Rosatti , hijo del presidente de la Corte Horacio Rosatti, quien fue nominado para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, fuero en el que se desempeña desde 2018.

De la lista de 77 también figura Laureano Durán , hijo del fallecido camarista Alberto Ramón Durán, quien en 2014 llegó a subrogar el Juzgado Federal N° 1 de La Plata con competencia electoral. El joven magistrado propuesto por el Gobierno como vocal de la de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata también tiene un fuerte vínculo con el intendente de La Plata Julio Alak.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín