Elevan la recompensa por Guadalupe Lucero y actualizan su imagen, a casi cinco años de su desaparición

El Gobierno elevó de 5 a 20 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita encontrar a Guadalupe Belén Lucero , la niña desaparecida en la ciudad de San Luis el 14 de junio de 2021, cuando tenía cinco años.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 472/2026 del Ministerio de Seguridad publicada en el Boletín Oficial y el ofrecimiento está destinado a “aquellas personas que brinden datos útiles que permitan dar con el paradero” de la menor, quien fue vista por última vez en el barrio 544 Viviendas de esa provincia.

La decisión se tomó a partir de un pedido del Ministerio Público Fiscal , que solicitó “se incremente el monto de la recompensa” y que también se actualice la imagen utilizada en los afiches de difusión.

En ese sentido, el texto ordena reemplazar el material gráfico por una versión actualizada, por lo cual el anexo difundido por el Ministerio de Seguridad incluyó una proyección que muestra “cómo podría verse Guadalupe en la actualidad” .

El aumento del monto de la recompensa se confirmó pocos días antes de cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición , y en el marco de una causa que conmocionó a todo el país y que continúa sin resolverse.

El texto recuerda que la recompensa inicial había sido fijada en 2021 en 5 millones de pesos y que puede ser modificada según la “complejidad y gravedad del delito cometido” y el tiempo transcurrido desde su establecimiento.

En ese marco, también establece que los montos deben actualizarse “en consideración al tiempo transcurrido desde el ofrecimiento de recompensa”.

Además del incremento económico y la actualización del afiche, la medida dispone reforzar la difusión del caso en medios de comunicación y a través de las fuerzas de seguridad.

La resolución indica que quienes cuenten con información podrán comunicarse “a la línea gratuita 134” del Programa Nacional de Recompensas. También establece que el pago será realizado por el Ministerio de Seguridad, previo informe de la autoridad judicial interviniente sobre el valor de los datos aportados y con resguardo de la identidad de quien colabore.

Guadalupe Belén Lucero nació el 8 de febrero de 2016 y fue vista por última vez a las 19:20 del 14 de junio de 2021 en el barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis. Entre sus señas particulares se mencionan un lunar oscuro en el lado izquierdo del rostro y un diente frontal superior quebrado.

Al momento de su desaparición, jugaba en la vereda durante un cumpleaños familiar y tenía 5 años . La buscaron con rastrillajes en toda la ciudad y desplegaron múltiples hipótesis, pero nunca más se supo de ella.

La causa, que pasó por la justicia provincial y luego a la federal, nunca tuvo detenidos, imputados ni una hipótesis firme.

Fuente: Clarín