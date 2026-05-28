El video que muestra el momento en que Agostina Vega, la joven desaparecida en Córdoba, entra a la casa del detenido

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , la chica de 14 años que es buscada intensamente en Córdoba desde el último fin de semana, sumó en las últimas horas un elemento clave: un video de una cámara de seguridad que captó a la adolescente de 14 años cuando entra a la casa de Gabriel Barrelier , el único detenido en la causa.

Las imágenes muestran el momento en que la menor ingresa a la vivienda de la calle Juan del Campillo al 878, acompañada por el hombre.

Las imágenes, incorporadas al expediente judicial, contradicen la primera versión presentada por Barrelier ante la Justicia. Según su declaración inicial, cuando aún no había sido arrestado, la joven habría llegado hasta la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, retirándose después a pie. Barrelier agregó que posteriormente vio a la nena subir a un Volkswagen Gol rojo en las inmediaciones de Urquiza y Avellaneda.

La causa es investigada por el fiscal Raúl Garzón , quien ordenó varias medidas que incluyen allanamientos y una serie de peritajes para intentar determinar qué pasó con la adolescente.

La Policía de Córdoba secuestró teléfonos celulares, computadoras y distintos elementos que ahora serán analizados.

Se realizaron análisis técnicos y científicos sobre la casa, la ropa del detenido y diferentes elementos secuestrados. Además, la Justicia ordenó otros 18 allanamientos en distintos puntos de la ciudad .

En diálogo con TN , la abogada Fernanda Alaniz, quien representa al padre de la menor, dijo que Agostina entró al domicilio del acusado la noche de su desaparición.

“Esperamos que declare y que diga a dónde tiene a Agostina, qué hizo con ella, porque claramente está vinculado ”, señaló.

“ Hubo más de cuatro horas de allanamiento en un solo lugar , intervino la policía científica y otras áreas de investigación”, indicó. “Lo más relevante como resultado ha sido que se han retirado cinco personas del domicilio principal de Barrelier y se han puesto a disposición de la fiscalía para que declaren como testigos”, agregó.

La letrada explicó que se trata de dos hombres y tres mujeres que compartían el domicilio con el ahora detenido. Por el momento, el acusado no hizo declaraciones ante la Justicia.

“No llegamos a esa instancia, puede darse en las próximas horas, estamos expectantes. Obviamente, puede hacer uso del derecho a no declarar, pero queremos novedades, queremos saber dónde está, qué pasó, qué hizo, por qué . Estamos llenos de preguntas”, añadió.

Ariel, el remisero que llevó a la menor el día de su desaparición, habló con la prensa y dio detalles de lo que observó el sábado pasado y de cómo fue encuentro con el acusado.

“Me pareció un poco sospechoso que no me miraba a la cara. Se puso de costado al auto y me hablaba así” , relató el testigo, quien optó por no mostrar su rostro para resguardar su seguridad.

Según contó, el hombre se acercó al vehículo cuando llegaron al lugar y fue quien se hizo cargo del pago. “Le dije que eran 11.300 pesos y me dijo que tenía 9.500. Me dio un dólar porque no tenía más plata”, explicó.

El chofer aseguró que el comportamiento del hombre le llamó la atención desde el inicio y que durante el trayecto, en tanto, Agostina se mostró tranquila. “Iba contenta, hablando de todo. Me dijo que iba a encontrarse con el novio de la mamá para darle una sorpresa” , recordó.

“Me generó confianza que ella conocía todo. Pensé que iba a haber una reunión familiar ”, explicó, aunque reconoció que le llamó la atención que se suba a un remís a esa hora. Pero aclaró que al ver a la nena relativamente tranquila, no sospechó. “Corté el viaje y ellos se fueron, y volví hacia el otro lado” , siguió.

“ Me da bronca no haber reaccionado en el momento. No esperaba que esto se dé así. Si ella no me decía a dónde iba y con quién, yo no la llevo”. lamentó.

Además, contó que vio la imagen de la adolescente en redes sociales durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River, y decidió comunicarse con la familia. “Le escribí a la madre y le dije que yo la había llevado” , detalló.

Además, relató que vio la imagen de Agostina en redes sociales durante el entretiempo del partido entre Belgrano y River, y decidió comunicarse con la familia. “Le escribí a la madre y le dije que yo la había llevado” , reveló.

“Con los rasgos que le di, me dijo que ya sabía quién era” , afirmó.

Según pudo saber Infobae , Barrelier, de 33 años , está contratado por la Municipalidad de Córdoba. Se desempeña en el área de Tránsito y en sus registros laborales figura como empleado de la compañía Squad Security , que presta servicio al municipio cordobés.

Anteriormente, Barrelier trabajó para Tanus Jalil e Hijos SRL , una compañía dedicada a la importación y comercialización de productos fruti-hortícolas.

Fuentes del caso confirmaron a este medio que Barrelier posee antecedentes penales. Se trata de una denuncia por violencia de género , aunque no fue condenado.

En sus redes sociales, se muestra desafiante ante las cámaras. “ A mi corta edad he pasado miles de cosas que solo yo sé cómo fueron y cuánto me dolieron, aprendí que así te hagan el mal, debés desear el bien ”, reza la leyenda con la que se presenta en su biografía de Instagram.

Agostina Vega lleva más de cuatro días desaparecida. La adolescente de 14 años salió de su casa, en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba , el sábado por la noche y tomó un remís hasta el barrio Cofico, donde se encontró con Claudio Gabriel Barrelier , un empleado municipal de 33 años conocido por la familia.

Desde ese momento no hubo más rastros de la chica y su teléfono celular permanece apagado, mientras que el hombre fue detenido como principal sospechoso por orden del fiscal.

Según la fiscalía, la chica fue recibida por el sospechoso en la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo. Allí abonó el viaje y ambos caminaron juntos, en dirección a la casa del hombre. El foco de la causa se orienta justamente a reconstruir con precisión qué ocurrió después de ese encuentro, si hubo un traslado a otro sitio y si el sospechoso tuvo participación.

Las autoridades consideran que es alta la probabilidad de que hayan intervenido otras personas en la desaparición. Esta sospecha surge por dos razones: la primera es porque, a pesar de la detención de Barrelier, la adolescente sigue sin aparecer. Por lo que se analiza hubo cómplices que ayudaron a trasladarla u ocultarla.

La causa se tramita bajo secreto de sumario y está caratulada como privación ilegítima de la libertad. La búsqueda se amplió a nivel nacional e internacional mediante la activación de la Alerta Sofía . La Justicia trabaja sobre todas las hipótesis posibles , como sustracción de menor, delitos vinculados a abusos sexuales y trata de personas.

Uno de los elementos clave es la versión sobre la aparición de un Volkswagen Gol rojo , al que supuestamente Agostina habría subido. Para la fiscalía, esa información parte del propio detenido y la cámara que los capta juntos permite descartar, al menos en parte, esa hipótesis y refuerza la sospecha sobre el detenido, que sigue con la misma postura: niega toda relación con el hecho .

El abogado defensor de Barrelier, Jorge Sánchez Del Bianco , contó en diálogo con TN la versión que le dio su cliente.

Sostuvo que la adolescente lo contactó por teléfono y le pidió ayuda para pagar el remís, dado que ya se conocían. Luego la acompañó dos cuadras y Agostina le habría pedido que la lleve a la casa de un amigo, pero él se negó porque no tenía auto . En ese momento, según su relato, apareció un vehículo y la chica le dijo que se iba con esa persona.

Fuente: Infobae