El video de descargo de Delfina “Fini” Lanusse que apareció en las redes y luego fue borrado: “Las cosas se van a aclarar”

A más de un mes del escándalo de la Propofest , reapareció sorpresivamente Delfina "Fini" Lanusse, una de las protagonistas del caso, con un video que estuvo publicado por unos pocos minutos en redes sociales. El objetivo era "mostrar que no soy lo que giró en todos lados " y agradecer a quienes la acompañaron este último tiempo.

El video luego fue borrado, junto a la mayor parte de las publicaciones del perfil de TikTok que se le atribuye a la joven que es investigada por la Justicia, en el marco de su presunta participación en las fiestas en las que se suministraba propofil y que terminaron con al menos un muerto .

En la filmación se ve a "Fini" en primer plano y a cara lavada , dando por primera vez su versión públicamente sobre el caso por el cual la investiga la Justicia. La causa se encuentra con secreto de sumario, pero incluye la presunta sustracción de sustancias para uso hospitalario con fines de consumo recreativo .

"No puedo creer que estoy haciendo este video por Tik Tok. Nunca me imaginé, pero sentía que después de tanto ruido estaba bueno aparecer yo, mi voz, quién soy . Acá estoy y no soy lo que giró por todos lados en las noticias", se la ve decir al comenzar el video.

La joven médica residente de tercer año de anestesiología se encontraba trabajando en el Hospital Italiano cuando se supo del fallecimiento del anestesista Alejandro Salazar , que fue hallado sin vida en su departamento con una vía conectada a su pie derecho, a través de la cual se habría administrado propofol .

Su muerte abrió una trama más amplia que incluye administración fraudulenta de medicamentos hospitalarios e involucra como principales sospechosos a Lanusse y a Hernán Boveri , médico anestesiólogo de planta permanente del Hospital Italiano y con amplia trayectoria.

Respecto de esta investigación, Lanusse marcó en su video que "no puedo ni corresponde explicar por acá". "La Justicia está trabajando, confío en ese proceso y con el tiempo, por las vías que corresponden, las cosas se van a ir aclarando ", agregó.

"En realidad este video es para agradecer a la gente que estuvo cerca, a quienes me escribieron con respeto, me escucharon y no me soltaron la mano en un momento muy difícil de mi vida, personal, profesional", expresó.

Y en ese sentido, indicó: "Intento apoyarme en mi familia, la gente que me quiere, mis amigos, lo que soy, lo que construí estos años. El amor por mi profesión que es muy grande y (quiero) volver a encontrarme conmigo misma después de todo lo que se ha dicho".

El hallazgo del cuerpo de Zalazar se produjo el 20 de febrero pasado y una de las hipótesis apunta a una posible sobredosis de propofol.

El Hospital Italiano y la Asociación Argentina de Anestesistas de Buenos Aires (AAARBA) radicaron dos denuncias por la sustracción de fármacos para consumo personal, que fueron unificadas.

La investigación está en manos del juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, y del fiscal Lucio Herrera, de la Fiscalía N° 29, donde ya procesaron a Delfina Lanusse y Hernán Boveri.

De acuerdo a los denunciantes, Lanusse habría tenido un vínculo personal con Zalazar, con quien presuntamente consumió propofol y fentanilo sustraído del Hospital Italiano.

Por su parte, Boveri negó los hechos en la Justicia, denunció presiones de la AAARBA en una reunión que calificó como irregular y el Hospital Italiano presentó un documento en el que informó no haber detectado faltantes de stock en una auditoría interna.

El 10 de abril la Justicia procesó Boveri y Lanusse como autor, y partícipe secundaria respectivamente, del delito de administración fraudulenta.

Fuente: Clarín