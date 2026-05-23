El último adiós a la pareja que murió en un choque 20 días después de casarse: “No había forma de separarlos”

El dolor por la muerte de Paola Talhatelli y Mathias Ambrosini volvió a conmover a la ciudad brasileña de Itapira este sábado, durante el funeral y entierro conjunto de la pareja que se había casado apenas 20 días antes del accidente fatal en el que perdieron la vida .

El velatorio se realizó en el cementerio Parque Municipal da Paz, donde familiares, amigos y vecinos se acercaron para despedir a los jóvenes de 18 y 20 años. Por decisión de ambas familias, fueron enterrados juntos .

“ No había manera de separarlos. Murieron juntos. Se amaban demasiado ”, expresó Taiara Talhatelli , mamá de Paola, al recordar el vínculo entre ambos. La mujer citó además un pasaje bíblico para explicar por qué eligieron despedirlos de esa manera: “Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”.

La historia de amor entre Paola y Mathias había comenzado en la adolescencia , cuando se conocieron en la escuela. Según contó la madre de la joven al medio brasileño G1 , llevaban años juntos y hacía aproximadamente uno que convivían. “ Eran muy queridos, siempre sonrientes y dispuestos a ayudar ”, recordó.

Taiara también reveló que, tras la muerte del padre de Mathias, el joven pasó a vivir con su familia y que lo consideraba un hijo más . “Yo era como una madre para él. Después se independizaron y el 2 de mayo cumplieron el sueño de casarse”, contó.

En medio de la tristeza, la mujer recordó el último mensaje que recibió de su hija. “ Todos los días me decía: ‘Mamá, te quiero’ . El miércoles cenamos juntas y cuando se fue volvió a decírmelo”, relató.

Paola trabajaba en el área de recursos humanos de una empresa y también hacía manicuras para ganar un ingreso extra. Según su mamá, acababa de sacar el registro de conducir y tenía muchos proyectos por delante. “ Era independiente, luchadora y muy querida por todos ”, afirmó.

La madre de Mathias, Marta Aparecida Cândido Ambrosini, también habló del futuro que imaginaba su hijo. “Cumplió su sueño de casarse y formar una familia, pero todavía tenía muchos más ”, lamentó. Según contó, el joven quería abrir su propio taller de neumáticos. “Me decía que me iba a hacer sentir aún más orgullosa”, recordó entre lágrimas.

La tragedia se produjo este jueves sobre la ruta Vereador Antônio Cazalini (SP-352), cuando la pareja viajaba hacia Jacutinga, en Minas Gerais. De acuerdo con el informe policial, el auto perdió el control, dio varias vueltas y terminó siendo impactado de costado por una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Paola murió en el acto. Mathias fue trasladado a un hospital, pero falleció poco después debido a la gravedad de las heridas.

El conductor de la camioneta sufrió lesiones leves y el test de alcoholemia dio negativo. La Policía abrió una investigación para esclarecer las causas del choque, aunque hasta el momento no hay indicios de delito .

Fuente: TN