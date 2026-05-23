Si tu perro se queda mirando un punto fijo, te contamos qué significa y por qué lo hace

En muchas ocasiones, los perros se quedan quietos mirando un punto fijo imperceptible para sus dueños. Aunque algunas personas pueden asustarse y pensar que se trata de un malestar, en realidad esta conducta tiene una explicación biológica relacionada con la forma en que perciben los estímulos de su entorno.

Este comportamiento se da porque el sistema sensorial de los perros está mucho más afinado que el de los humanos . Por este motivo, pueden percibir sonidos, vibraciones u olores imperceptibles para las personas, pero que captan su atención.

Si un perro detecta algo que le llama la atención, puede quedarse inmóvil durante varios segundos mientras lo analiza. Lejos de ser algo negativo, se trata de su manera natural de explorar y comprender el entorno que lo rodea.

Algunos de los motivos por los que un perro se queda mirando un punto fijo son:

Además, este comportamiento es una parte esencial de su instinto de supervivencia . Detenerse a observar les permite analizar los posibles riesgos antes de reaccionar y decidir si vale la pena acercarse o es mejor ignorarlo.

Este hábito también está acompañado de otras señales que ayudan a interpretar cómo se está sintiendo el perro en ese instante. Cambios sutiles en su postura, la orientación de las orejas y variaciones en su nivel de atención pueden dar pistas sobre lo que le sucede en ese momento.

Las señales a las qué conviene prestar atención son;

Por eso, aunque estas conductas pueden generar temor en algunos dueños, se trata simplemente de un comportamiento natural de los perros . Prestar atención al resto de sus señales es clave para entender qué está ocurriendo en cada caso.

Fuente: TN