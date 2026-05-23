Pocos lo saben: por qué los relojes tienen el 12 en la parte superior y qué función tiene

Uno de los detalles más llamativos de los relojes, aunque muchas veces pasa desapercibido es que el número 12 siempre se ubica en la parte superior . Si bien puede parecer una simple casualidad, esta disposición tiene una explicación que se remonta a los primeros mecanismos de medición del tiempo.

Este detalle tiene su origen en los relojes de sol . En aquellos mecanismos, el mediodía representaba el momento en que el Sol alcanzaba su punto más alto en el cielo , por lo que el número 12 quedó asociado a la parte superior de los sistemas de medición del tiempo.

Con la transición a los relojes mecánicos, esta disposición visual se mantuvo como una forma de facilitar la lectura de la hora y conservar la referencia heredada del sistema anterior. Con el paso de los años, este detalle se estandarizó y sigue presente en la mayoría de los modelos analógicos.

Algunos de los motivos por los que este detalle sigue vigente son:

A pesar de que el diseño de los relojes cambió de manera drástica con el paso del tiempo, este detalle no cambió . Incluso con la llegada de los relojes digitales, los modelos analógicos mantuvieron la misma distribución para facilitar la lectura.

Por eso, aunque es un detalle que muchas personas ignoran, el número 12 en la parte superior de los relojes no está ubicado ahí por cuestión de azar. Se trata de una tradición histórica que se remonta a los primeros sistemas de medición horaria .

Fuente: TN