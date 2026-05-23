El fuerte reclamo del primer ministro inglés al canal que transmitirá la final de la Champions

El primer ministro inglés, Keir Starmer , se mostró notablemente indignado tras enterarse que la final de la UEFA Champions League no podrá ser vista de forma gratuita por los hinchas a lo largo del país. El funcionario le hizo un reclamo directo a TNT Sports , canal encargado de la transmisión y que recientemente estableció que los fanáticos deberán pagar una suscripción para ver el encuentro entre el Arsenal -club del cual el primer ministro es hincha- y el Paris Saint-Germain (PSG) . “El fútbol debería unir a las personas, no excluirlas” , reclamó.

La final de la edición número 71 se llevará adelante el próximo sábado 30 a las 13 (hora argentina) en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. La cadena global de transmisión deportiva definió el pasado martes que los fanáticos no podrán ver la final de dicha competición, la Europa League y la Conference League de forma gratuita en Reino Unido.

Este año, las tres competiciones tienen como protagonistas a clubes ingleses. El Aston Villa ya salió victorioso frente al Friburgo de Alemania por la Europa League. Todavía faltan el enfrentamiento entre el Crystal Palace y Rayo Vallecano por la Conference League el 27 de mayo y el encuentro entre el Arsenal y el PSG por la Champions.

Según aseguró, será la primera vez que la final de la Champions no será gratuita en Reino Unido desde que se introdujo su formato en la Copa de Europa de 1992 . A través de la red social X, Starmer realizó un pedido público al canal de que “reconsideren la decisión”.

“El fútbol debería unir a las personas, no excluirlas. Por primera vez desde que comenzó la competición, los aficionados no podrán ver la final de la Champions League gratis. Eso no está bien ”, reclamó.

Sus palabras hablaron puntualmente de los fanáticos que trabajan todo el día y buscan llegar a sus hogares para disfrutar del encuentro. “Esto va más allá de querer ver al Arsenal en esta final histórica. Es más grande que un solo club. La gente trabajadora no debería tener que pagar una suscripción para ver este partido . Insto a TNT Sports a reconsiderarlo y hacer que la final del próximo sábado sea gratuita para ver ”, señaló.

En una carta más extensa, remarcó que la Champions es la “competición de fútbol de clubes más importante del mundo” por lo que “significa mucho para los aficionados de este país” que es “la cuna del fútbol”. Starmer se distanció de su fanatismo por el Arsenal a pesar de que el club inglés nunca ha ganado la Champions y, de obtener la victoria, sería una celebración histórica.

“Creo firmemente que la final de esta competición debería seguir siendo gratuita, independientemente de si el Arsenal ha llegado a la final o no . Obviamente, quiero que el mayor número posible de aficionados pueda ver a nuestro equipo en esta final histórica por primera vez en 20 años . Sin embargo, esto es más importante que eso”, argumentó.

Y sumó: “Se trata de que los hinchas de todos los equipos se reúnan en salones y pubs de todos los rincones del país para ver a los jugadores de élite de Europa enfrentarse entre sí. Debemos dar prioridad a los hinchas . Por eso ya he animado a la FIFA a que haga más para que las entradas sean más asequibles para el Mundial de este verano”.

Desde TNT Sports expresaron en un comunicado que son “privilegiados de llevar las competiciones de clubes de la UEFA a los hinchas del deporte de todo Reino Unido” y que el hecho de que tres clubes locales hayan llegado a la final “demuestra la fortaleza del fútbol inglés” .

La cadena puso las tres finales a disposición por 4,99 libras esterlinas , lo que representa el precio de una suscripción mensual a HBO Max . “Esto representa una oferta excepcional para que los fanáticos puedan ver la conclusión de las competiciones”, se defendieron.

No es la primera vez que esta cuestión es de debate nacional. Seis años atrás, el gobierno rechazó una propuesta de un comité selecto de la Cámara de los Lores para que la final de la Champions entre en la lista de eventos que se consideran “joyas de la corona” y, por ende, siempre se emiten de forma abierta y gratuita, reportó la cadena BBC .

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Fuente: La Nación