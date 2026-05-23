Reparó un tramo de la colectora para mejorar el ingreso a su hotel y ahora lo intima Vialidad Nacional: le piden que rompa lo que arregló

En tiempos de emprendedorismo y "hágalo usted mismo", la noticia que llega desde la provincia de Santa Fe despierta curiosidad. Por lo insólita y porque delata celo en el cumplimiento de las normas por parte de Vialidad Nacional. Es que el organismo oficial le pide al gerente general de un hotel ubicado en las afueras de la ciudad de Funes que "rompa" los arreglos que le hizo por su cuenta y cargo a la colectora de la autopista Rosario-Córdoba para mejorar el ingreso al establecimiento.

El por lo menos curioso caso tomó estado público en los últimos días, cuando trascendió la carta documento que recibió el titular del hotel, Néstor Rozín, enviada desde el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional.

La nota de Vialidad le exige al gerente del hotel remover la obra en un plazo de diez días hábiles , porque más allá de haber solicitado autorización para los trabajos no esperó la aprobación definitiva del trámite correspondiente.

"Estábamos padeciendo los problemas de la calle, el camino de tierra. El año pasado, por un par de eventos que teníamos con cantidad de gente, además de la importancia, ya no aguantaba más . Veníamos pidiendo a Vialidad Nacional y a la empresa contratista que cobra el peaje de la autopista que lo repare", le contó Rozín al medio local RTS .

"Justo conseguimos una gente que estaba trabajando en un supermercado cercano con máquinas, conseguimos piedras para tapar los pozos, y lo reparamos. Primero nos quisieron clausurar, después nos dieron el consentimiento para seguir con la obra, y ahora casi después de siete meses me llega una carta documento diciendo que se tiene que volver a la situación anterior", agregó el gerente hotelero, todavía consternado por lo ocurrido.

Rozín planteó que, acentuando lo insólito de la situación, por un lado la municipalidad le exige que tenga libre accesibilidad al hotel, y por el otro VN le prohibe hacer las reparaciones. "La empresa que cobra el peaje es la que debiera mantener la autopista y la colectora", concluyó salomónicamente.

Y en el final dejó una reflexión más: "Creo que la cosa pasa porque seamos concientes de que la actividad pública y privada tienen que existir . En un momento donde desde la Presidencia se dice que el privado tiene que invertir, tiene que hacer, cuando un privado invierte lo persiguen".

El medio local Rosario3 consiguió el testimonio de fuentes vinculadas a Vialidad Nacional, que explicaron que el pedido de revertir los arreglos realizados se debe a que no cuentan con la aprobación definitiva del trámite correspondiente .

De acuerdo a esas fuentes, el hotel inició las gestiones para obtener el permiso pero no terminó de presentar los documentos técnicos requeridos. Aseguran que la intervención finalmente ejecutada fue superior a la que originalmente se había presentado ante Vialidad.

El procedimiento para este tipo de obras exige la presentación de documentación técnica detallada, metodología de ejecución, cronogramas, medidas de seguridad vial, informes ambientales y de responsables técnicos, entre otros requisitos.

Por el momento, la intimación de Vialidad Nacional sigue vigente y a la administración del hotel solo le queda cumplirla, aunque sigue preguntándose si vale la pena romper una obra que mejoró la colectora solo porque no tuvo aprobación previa.

Fuente: Clarín