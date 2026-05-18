El truco para que las flores duren más tiempo, según especialistas en jardinería

Las flores naturales son una de las opciones preferidas para decorar distintos espacios del hogar, aportar color y generar una sensación de frescura. Sin embargo, muchas personas se frustran cuando, después de pocos días, comienzan a marchitarse aunque tengan agua limpia y buena luz.

Aunque cambiar el agua del florero y colocarlas cerca de una ventana suele ser lo más habitual, especialistas en jardinería aseguran que existe otro truco simple que puede ayudar a prolongar su duración y mantenerlas frescas durante más tiempo.

El secreto, según floristas y expertos en plantas, está en controlar la temperatura y evitar ciertos cambios bruscos que aceleran el deterioro de los pétalos y tallos.

Uno de los métodos más recomendados consiste en agregar cubos de hielo dentro del florero , especialmente durante días calurosos o en ambientes con calefacción.

El frío ayuda a mantener el agua fresca por más tiempo y retrasa el crecimiento de bacterias que suelen acumularse en los tallos y acelerar el marchitamiento de las flores.

Además, este truco puede ayudar a conservar la firmeza de los pétalos y evitar que las flores pierdan hidratación muy rápido.

Muchos floristas también recomiendan cambiar el agua cada dos días y cortar unos centímetros del tallo en diagonal para mejorar la absorción.

Los especialistas aconsejan seguir algunos cuidados simples para prolongar la vida útil de los arreglos florales.

Muchos especialistas coinciden en que la temperatura del agua influye directamente en la duración de las flores cortadas. Por este motivo, mantener el florero fresco puede marcar una gran diferencia en su conservación.

Además, destacan que pequeños cuidados diarios suelen ser más efectivos que utilizar productos químicos o conservantes artificiales.

Fuente: TN