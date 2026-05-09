El titular de la OMS trató de aplacar el miedo por el hantavirus en el crucero y lo comparó con el COVID-19: “Sé que están preocupados, pero el riesgo es bajo”

A través de una carta abierta el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, trató de llevar calma a la gente de Tenerife ante la inminencia de la llegada del crucero MV Hondius donde se produjo un brote de hantavirus que ya se cobró la vida de tres de sus pasajeros.

"Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra 'brote o epidemia' y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento", afirmó el dirigente etíope al inicio de su misiva publicada en su perfil de la red social X .

En este sentido, agregó: "Pero necesito que me escuchen con claridad: esto no es otro COVID-19. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora. El virus a bordo del MV Hondius es la cepa Andes del hantavirus. Es grave. Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera".

Fuente: Clarín