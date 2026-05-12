El sugestivo mensaje del PRO en medio de las críticas al Gobierno por el caso Adorni y la marcha universitaria

El PRO, que conduce el expresidente Mauricio Macri , publicó este martes un sugestivo mensaje en redes sociales en medio de las críticas al Gobierno por la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , y la marcha universitaria a Plaza de Mayo.

“El próximo paso no es un partido político. Ni un dirigente, por mejor que sea. El próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera” , expresó el partido con tono enigmático.

El mensaje llegó en medio de las especulaciones por la posibilidad de que el expresidente Macri sea candidato presidencial el año que viene para competir contra el mandatario Javier Milei .

La inclusión de la palabra “paso” también puede leerse como una alusión al proyecto de reforma política presentado por el Poder Ejecutivo y a través del cual se pretende eliminar las PASO para las elecciones presidenciales del año próximo.

El PRO también había cuestionado el domingo último el rumbo del Gobierno al advertir que “acompañar el cambio no es aplaudir todo” , además de acusar a sectores del oficialismo de actuar “con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer” .

Ese texto, titulado “Manifiesto Próximo Paso”, marca un tono más crítico por parte del partido fundado por Mauricio Macri hacia la administración libertaria, pese al respaldo que le brindó en distintos proyectos legislativos.

El comunicado fue difundido tras una serie de acusaciones y la investigación judicial que recae sobre Adorni por su presunto incremento patrimonial.

Fuente: La Nación