El rollo de cocina ya no va más: la alternativa reutilizable que ayuda a ahorrar dinero y genera menos residuo

El rollo de cocina fue durante años un infaltable en cualquier hogar. Se usa para secar alimentos, limpiar líquidos derramados o absorber la grasa de algunas comidas. Sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas que permitan ahorrar dinero y generar menos residuos.

En ese contexto, los paños reutilizables empezaron a ganar terreno. Fabricados en materiales como algodón o microfibra, pueden cumplir las mismas funciones que el papel de cocina, pero con una ventaja clave: se lavan y se vuelven a usar una y otra vez.

Los paños de microfibra, algodón o tela reciclada se convirtieron en una de las opciones favoritas de quienes buscan reducir gastos y consumir de forma más responsable.

A diferencia del papel descartable, estos productos pueden utilizarse una y otra vez. Basta con lavarlos después de cada uso para que vuelvan a estar listos. De esta manera, una sola unidad puede durar varios meses e incluso años, dependiendo del material y del cuidado que reciba.

Además, algunas marcas comenzaron a comercializar rollos de paños reutilizables , diseñados para imitar el formato tradicional del rollo de cocina. Las hojas se desprenden fácilmente y luego pueden lavarse en el lavarropas para volver a utilizarlas.

El principal motivo es el ahorro económico . Aunque la compra inicial de paños reutilizables suele ser más costosa que un rollo de papel, la diferencia se amortiza rápidamente porque no es necesario reemplazarlos con frecuencia.

Otro factor importante es la reducción de residuos. Cada rollo utilizado termina en la basura después de pocos días o semanas, mientras que los paños reutilizables permiten disminuir considerablemente el consumo de productos de un solo uso.

Entre los beneficios más destacados aparecen:

Fuente: TN