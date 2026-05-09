El resumen de Inter Miami vs Toronto, por la MLS: el equipo de Messi volvió al triunfo con goleada y perla del 10

El Inter Miami de Lionel Messi le ganó 4-2 a Toronto como visitante en Canadá. El DT Guillermo Hoyos puso el once de gala con el 10 argentino como capitán, junto con Rodrigo De Paul y Luis Suárez entre los titulares, todos ellos armas clave para la victoria.

Messi strikes! 💥 Leo becomes the fastest player in MLS history with 100 goal contributions. pic.twitter.com/PYEfsbWaxy

De Paul ➡️ Messi ➡️ Suárez Luis Suárez makes it a 2-0 @InterMiamiCF lead. pic.twitter.com/O1Xn8QpjX1

Rodrigo De Paul with a golazo! 💥 @InterMiamiCF strikes first in Toronto. pic.twitter.com/0xONSgCudB

El XI de hoy 📋⚡️ pic.twitter.com/UxkY8cWkw0

Aún Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, Robin Fraser, su par del Toronto FC, comunicaron la posible formación que jugará el partido. Se espera que lo hagan en las próximas horas.

El partido del sábado en Toronto representa el decimocuarto encuentro entre ambos equipos en la historia. Hasta la fecha, Inter Miami ha registrado nueve victorias, dos derrotas y dos empates en sus enfrentamientos anteriores.

Asimismo, el equipo de Messi buscará extender su racha actual de seis partidos invicto contra Toronto (4 victorias, 2 empates). El último enfrentamiento entre ambos equipos resultó en un empate por 1-1 en Toronto en septiembre del año pasado durante la temporada regular 2025 de la MLS.

El equipo de Florida ha sumado cinco victorias, dos derrotas y cuatro empates en lo que va de la temporada regular de la MLS para un total de 19 puntos, y se ubica en el tercer lugar en la clasificación de la Conferencia Este.

Messi, vigente ganador del premio Landon Donovan al Jugador Más Valioso de la MLS y del Botín de Oro de la MLS presentado por Audi, lidera al equipo con ocho goles. Por su parte, Segovia lidera al equipo en asistencias en lo que va de temporada de liga con siete.

Inter Miami viene de perder 4-3 ante su clásico Orlando City SC el sábado pasado. El capitán Leo Messi, que llegó a los 100 partidos, el volante Telasco Segovia y el defensor Ian Fray anotaron los goles esa noche.

El equipo capitaneado por Lionel Messi viajó a Toronto en la tarde del viernes y el club mostró las fotos del traslado en sus redes sociales.

El equipo que dirige interinamente Hoyos visita a Toronto en Canadá por la temporada regular de la MLS. El partido en el BMO Field comenzará a las 14 de Argentina.

Fuente: Clarín