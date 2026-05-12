El peronismo y otros partidos opositores “acompañaron” la marcha desde un segundo plano, casi sin tocar la plaza

Columnas de agrupaciones políticas y gremios se sumaron a la multitudinaria marcha -“acompañaron” , fue la expresión más repetida- para reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y contra el ajuste a las partidas presupuestarias y los salarios en el ámbito educativo y científico. Dirigentes, intendentes y legisladores del peronismo y otros espacios opositores participaron con un protagonismo medido, como en un segundo plano , más allá de la expectativa de capitalizarlo de algún modo de cara al proceso electoral que arrancará con mayor intensidad en unos meses.

Axel Kicillof encabezó la columna del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Cristina Alvarez Rodríguez, Andrés Larroque, Hugo Yasky, Alberto Sileoni y otros funcionarios bonaerenses. Marcharon por Diagonal Sur, sin llegar a la Plaza de Mayo. “ Tenemos el peor presupuesto desde el 89. La universidad, el Conicet, Inta, Inti, todo el sistema científico argentino está en riesgo por un gobierno que no cree en el desarrollo, en la igualdad, en la soberanía, en la industria”, aseguró el gobernador, y apuntó contra Javier Milei: “Es un ignorante, alguien que odia que los pibes y pibas aspiren a pasar por la universidad más allá de su condición económica”.

Cuando Kicillof ya se había ido, un grupo de intendentes del MDF caminó un rato más -hasta la lectura del documento- y se desconcentró unos metros antes de la plaza. Mario Secco hablaba de los predios universitarios en Ensenada, asentados sobre terrenos expropiados, y de la historia pasaba al presente con el aumento de la demanda de asistencia alimentaria y sanitaria en su municipio. “Estamos peor que con Macri, en algunos indicadores ya en niveles de 2001” , advirtió. Su par de Avellaneda Jorge Ferraresi remarcaba el carácter transversal de la movilización y la necesidad de “catalizar” una propuesta de cara al 2027.

La columna de La Cámpora marchó por Avenida de Mayo y tampoco llegó a la Plaza. Wado de Pedro, Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Fernanda Raverta y Horacio Pietragalla pasaron la 9 de Julio al caer la tarde y se desconcentraron a la altura de Tacuarí. También marcharon en ese grupo Florencia Saintout y Daniela Villar, dos funcionarias bonaerenses. No estuvo Máximo Kirchner, convaleciente de una operación.

“Mientras empezaba la persecución judicial contra CFK, también iniciaban una campaña de difamación contra las universidades del conurbano. Cristina está secuestrada y las universidades, en peligro de cierre. Es imposible desligar una cosa de la otra ”, remitió Mendoza a la prisión de la ex presidenta, una disputa discursiva en el peronismo con reproches de La Cámpora a Kicillof y a los referentes de la CGT que no la nombraron en el acto del 30 de abril. "Es imposible pensar un país sin educación técnica, sin financiar las universidades" , apuntó De Pedro.

Aparte hubo una columna del Frente Renovador, con Malena y Sebastián Galmarini, Cecilia Moreau, Diego Giuliano, Alexis Guerrera y el ministro de Transporte bonaerense Martín Marinucci. A diferencia de otras movilizaciones, en este caso Sergio Massa no asistió.

La izquierda marchó en sus distintas vertientes, desde el Partido Obrero -con Romina del Plá, Néstor Pitrola, Gabriel Solano y Vanina Biasi- al PTS con Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Cristian Castillo. Los presidentes partidarios del radicalismo Leonel Chiarella (Comité Nacional), Hernán Rossi (Capital) y Emiliano Balbín (provincia de Buenos Aires) caminaron por Callao, con Federico Storani y las diputadas María Inés Zigarán. Por la Coalición Cívica marcharon Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, y por el socialismo los diputados Esteban Paulón y Pablo Farías con los ex legisladores Ricardo Cuccovillo y Ricardo Vago.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín