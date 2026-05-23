El pequeño cambio que podés hacer en tu dormitorio para que se sienta más cálido sin usar calefacción

Un dormitorio puede verse moderno, ordenado y bien decorado , pero aún así transmitir una sensación de frialdad que resulta difícil de explicar. Muchas veces no tiene que ver con la temperatura real de la habitación, sino con la forma en que percibimos el espacio y los materiales que nos rodean.

En ese contexto, un recurso muy simple volvió a ganar protagonismo en el diseño de interiores: incorporar una alfombra en el dormitorio . Aunque no se trata de una novedad, cada vez más especialistas la recomiendan por su capacidad para hacer que una habitación se sienta más cálida sin necesidad de encender la calefacción.

El piso es una de las superficies que más influye en la percepción térmica de un ambiente. Materiales como la cerámica, el porcelanato o algunas maderas pueden transmitir una sensación de frío, especialmente durante los meses de invierno.

Por eso, sumar una alfombra genera un cambio inmediato en la experiencia cotidiana . Al levantarse de la cama o caminar descalzo, desaparece el contacto directo con el suelo frío y la habitación empieza a sentirse mucho más confortable.

Además, las alfombras aportan textura y suavidad , dos elementos que el cerebro suele asociar con el abrigo y el bienestar. Incluso cuando la temperatura no cambia, la percepción del espacio sí puede hacerlo.

Las alfombras no funcionan como una fuente de calor, pero sí pueden actuar como una barrera que reduce la sensación de frío proveniente del suelo.

Diversos especialistas en diseño y acondicionamiento de interiores destacan que los textiles ayudan a generar una atmósfera más cálida y confortable , ya que amortiguan el contacto con superficies frías y aportan una sensación visual de abrigo.

En la práctica, esto significa que el dormitorio se siente más agradable y acogedor , especialmente durante las primeras horas de la mañana o antes de acostarse.

Las alfombras dejaron de ser un simple accesorio decorativo para convertirse en una herramienta de diseño funcional. Además de aportar calidez, ayudan a delimitar visualmente el área de descanso y a equilibrar espacios donde predominan superficies lisas, colores neutros o muebles minimalistas.

Otro beneficio que suelen destacar los decoradores es que también contribuyen a mejorar el confort acústico , ya que absorben parte de los sonidos y reducen la sensación de eco dentro de la habitación.

Las tendencias actuales apuntan a integrar la alfombra como parte central del espacio de descanso. Algunas de las opciones más elegidas son:

Fuente: TN