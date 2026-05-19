El país que convirtió colectivos viejos en duchas para personas en situación de calle

En los últimos años, distintas iniciativas sociales empezaron a demostrar que los objetos en desuso también pueden transformarse en herramientas para ayudar a quienes más lo necesitan . Uno de los proyectos más llamativos surgió en Estados Unidos , donde colectivos viejos fueron convertidos en duchas móviles para personas en situación de calle.

La propuesta se llama Lava Mae y nació en la ciudad de San Francisco con un objetivo concreto: brindar acceso a higiene básica a miles de personas que viven en la calle .

La iniciativa fue impulsada por Doniece Sandoval en 2013 , una exempleada del sector hotelero que se sorprendió al ver que miles de personas vivían en la calle sin acceso a una ducha o un baño .

Para ese momento, la ciudad estaba retirando colectivos antiguos del sistema de transporte público. Por esa razón, decidió reutilizar esas unidades para convertirlas en baños y duchas móviles.

Los colectivos fueron completamente remodelados en su interior para ofrecer servicios básicos de higiene personal.

Además del servicio de higiene, muchas veces los voluntarios entregan ropa limpia , productos básicos y asistencia social .

Las unidades se trasladan por distintos puntos de la ciudad para acercar el servicio a personas que viven en la calle o en asentamientos precarios.

La propuesta llamó la atención porque combina reciclaje, asistencia social y una solución concreta a un problema urbano cada vez más visible en muchas ciudades.

La iniciativa del “Lava Mae” llevó a que otros países copiaran el proyecto. Algunos de ellos son Australia, Nueva Zelanda, México y Hawái .

Además, desde Lava Mae aseguró haber inspirado a más de 100 programas de higiene móvil en diferentes partes del mundo.

Fuente: TN